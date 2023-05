La dramática denuncia que hizo Romina Uhrig tras salir de Gran Hermano

En medio de su participación en el programa Estamos en una (República Z), Romina Uhrig hizo una dramática denuncia a poco tiempo de salir de Gran Hermano (Telefe). La exdiputada confesó que fue víctima de abuso en su infancia por parte de una pareja de su madre.

"El marido de mi mamá no quería que me ponga esto o lo otro, ya es un tema muy delicado... Nosotros teníamos al frente un abuelito y mi padrastro no me dejaba juntarme con mis amigas, no me dejaba hacer nada y me acuerdo que una vez no dejaba que yo saliera cuando estaba el abuelito, porque decía yo lo provocaba al abuelito, era muy celoso. Mi mamá también pasó momentos de mie... por eso, le costó un montón despegarse", reveló Romina Uhrig.

Luego, la exintegrante de Gran Hermano contó que trató ese trauma en terapia, y entendió algunos aspectos de su dinámica en la vida adulta por haber normalizado la violencia. "Los hombres que elegía era muy parecidos a los de mi mamá, no cortaba con eso... Nosotras elegimos eso, no es que siempre nos toca. Cualquier mujer que ve que un hombre la agrede verbalmente y físicamente, ¿qué hace cualquier mujer normal? Lo deja y uno sigue, sigue. Yo tuve relaciones así, viví mucho la violencia en el entorno de mi familia por mi mamá y su pareja. Sufrí violencia verbal y física con una de mis primeras parejas".

Romina Uhrig confesó que fue víctima de abuso en su infancia. Foto: Captura TV.

Además, Romina Uhrig destacó que poder tratar el tema fue liberador. "Antes cuando lo hablaba me ponía mal, me angustiaba. Había un dolor muy grande, no lo podía tocar, un dolor muy grande y no lo podía hablar. Fue abuso. Fue a los 8 años, no se lo conté a mi mamá, se lo conté a mi abuela Pepa. Yo iba a dormir mucho a lo de mi abuela y un día cuando ya me iba a llevar, me puse a llorar como loca porque no quería ir y ahí se lo conté. Mi abuela se puso... Y pasa justo mi tío, se lo cuenta a mi tío y vamos los tres juntos a la casa. Mi tío se le tiró encima, quería cagarlo a piñas. En ese momento mi mamá no me creyó a mí, se enojó conmigo y me morfé una paliza", explicó la ex Gran Hermano sobre el duro momento que atravesó en su infancia.

Romina Uhrig pudo elaborar en terapia las dramáticas vivencias de abuso que padeció de niña. Foto: Captura TV.

Finalmente, Uhrig comentó sobre aquella delicada etapa de su vida: "Me acuerdo que no me quería ir del colegio y quería que la maestra fuera mi mamá, no me quería ir a mi casa".