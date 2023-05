Mariela Anchipi arremetió picante contra Yanina Latorre

Era de esperarse la respuesta de Mariela Anchipi a Yanina Latorre, luego que la panelista de LAM (América TV) acusara a la mujer de Dady Brieva de salir con hombres casados. "Quien hoy es tu marido, lo conociste estando casado. Vos bailarina y le dabas al tipo en esos hoteluchos de cuarta en Córdoba. Y la mujer sufría porque se enteró que vos eras la amante, hasta que lograste que él la deje y se vaya con vos", disparó Latorre sin vueltas.

Ahora, la que recogió el guante fue La Chipi. Entrevistada en el programa radial Por si las moscas disparó: "La ex mujer de Dady nunca me pídió ninguna explicación, ¿por qué se la voy a tener que dar a ella?. La relación que tenía Dady con su ex mujer a mí no me compete. Ellos ya estaba separados de hecho, no en los papeles. Cuando se enamoró de mi y empezamos a estar juntos, decidió separarse con papeles. Yo ya me casé hace diez años, nos volvimos a casar, ¿qué tengo que dar explicaciones?", afirmó contundente.

La Chipi junto a su marido Dady Brieva.

"Que Yanina la traiga a la pelea es una bajeza. Yo entiendo que ella tuvo que enfrentar un tema feo con su marido pero no todo el mundo tiene el mismo problema o desenlace", agregó, recordando el affaire de Diego Latorre con Natacha Jaitt.

Luego, reafirmó lo que piensa de Latorre. "Yo lo único que le dije es que hoy en la televisión argentina ver a una persona empoderándose, masacrando a otra mujer, no me gusta. Si te gusta empoderarte, hacélo en lo que vos sos como persona, no ninguneando a otra".

"Yo de Yanina Latorre tuve que aguantar que se meta con mi maternidad, hablaba de lo que hacía, de lo que no llegaba a hacer. Después habló de mi marido, dijo donde vivíamos, a qué colegio iban mis hijos, como si ella tuviera el permiso para poner mi seguridad y la de los míos en peligro. Yo eso no se lo haría nunca a una persona. Ella cruza un límite, después se arrepiente y cuando le vuelve, o la redobla o se va al mazo. Generalmente la redobla", comentó indignada.