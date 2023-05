La polémica razón por la que Guillermo Francella no le donó a la campaña de Maratea para Independiente

La situación del Club Atlético Independiente fue uno de los escándalos más críticos en el fútbol y ocasionó todo tipo de repercusiones. Desde críticas férreas a la diligencia, burlas por parte de los clásicos rivales y reclamos de los fanáticos hacia íconos del club por no solidarizarse con el malpasar actual. Lo más comentado, como era de esperarse, fue la colecta que lleva a cabo Santiago Maratea para paliar las deudas y, en ese sentido, una declaración de Guillermo Francella llamó la atención.

El famoso actor es un hincha reconocido de Racing, eterno rival del Rojo, y su palabra toma relevancia a la hora de expresarse sobre el club, con un peso propio por el cariño que despierta entre millones de argentinos y el respeto que logra entre sus pares. Incluso, no solo lleva los colores celeste y blanco como estandarte, sino que menciona al equipo hasta en las series de las que participa.

El fanatismo de Francella por Racing incluso lo llevó a hablar sobre del delicado presente institucional de Independiente y la colecta que se lleva adelante para intentar aplacar el fuego que hoy cae sobre el club. La opinión del actor fue tajante, en medio de un mano a mano para TNT Sport con José Chatruc, quien eligió donar para los vecinos y recibió críticas por eso.

“No le donaría a Independiente porque nos han verdugueado toda la vida, nosotros vivimos lo que vivimos en su momentos y ellos nos lastimaron mucho, muchas cargadas”, expresó Francella y agregó, en sintonía con el sentimiento que comparte la gran mayoría de los hinchas de la Academia: “Jamás tuvimos peso en la AFA y eso lo saben todos. Fuimos objeto de burla de ellos y no me va esa de hacernos los buenitos ahora con ellos”.

Las mofas de Independiente en contra de Racing, sin embargo, no lo hacen sumarse a las chicanas actuales en contra del Rojo y lamenta la actualidad del club: “A mí no me gusta este presente de Independiente, que estén padeciendo así por las malas conducciones que tuvo”, aseguró y luego hizo la comparativa con el cuadro de su corazón: “Lo sufrí mucho con Racing que llegó a esa situación también por muy malas gestiones. La verdad que me da mucha pena ver así a Independiente”, finalizó.

Además, Guillermo se expresó sobre Racing y aseguró que banca a Gago y a la conducción que le da al equipo: “El exitismo de algunos hinchas no lo comparto en lo más mínimo. Lo recontra banco a Fernando Gago. No lo conozco, pero me gusta mucho lo que hizo en Racing. Es insostenible y no comulgo en lo más mínimo con los que piden que se vaya. Ganó dos títulos, me gusta mucho su perfil y lo banco”.

Cabe recordar que la millonaria deuda a la que se enfrenta Independiente se debe a una mala gestión por parte de sus dirigentes. El influencer Santiago Maratea llegó con la impensada promesa de salvar al club y decidió iniciar una campaña de recolección de fondos. Actualmente lleva recaudados más de 780 millones de pesos, lo que representa aproximadamente el 50% de lo que se le debe al América de México.