Judith Gabbani reveló por qué nunca más quiso volver a enamorarse

Brilló de manera descomunal en el universo del espectáculo, donde la descosió con su trabajo en la pantalla chica y el teatro, al lado de figuras magnánimas como Alberto Olmedo y Jorge Porcel. Judith Gabbani movilizó a decenas de generaciones con su talento.

La actriz, hoy de 65 años, supo erigirse en una estrella, pero con el tiempo optó por alejarse de los flashes, de los escenarios, de los eventos convocantes. En un mixtura que rondó por una determinación propia y un olvido de la industria.

Judith fue una figura absoluta de los 80 y 90.

A pesar de esa cuestión, Judith retomó con fuerza su pasión por la interpretación actoral y todos los sábados se sube a las tablas en la pieza (Des) Hechas de amor, que se representa en el Teatro Carlos Carella, junto a Ana Padilla, Jessica Schultz, Mónica Salvador y Cecilia Tognola.

En todo este recorrido, la genial artista también atravesó por campos variopintos en lo personal, así se animó a revelar los motivos de su estado sentimental actual, que se entrelaza con la tranquilidad de la soltería, en una entrevista con el diario La Nación.

En ese diálogo, Judith explicó con total claridad su postura frente a esta cuestión de la vida amorosa y soltó: “Estoy sola y me llevo bárbaro conmigo (risas). Son decisiones, y sé que la gente siempre dice algo: que por qué no estás acompañada, o por qué no tuviste hijos”.

Gabbani actúa todos los sábados.

Respecto a las razones que tallaron en su mente para no activar la maternidad, la actriz no esquivó el tema y narró: “Yo no los tuve por decisión propia, y porque no necesito hacer lo que dicen que hay que hacer. No sé si voy contra la corriente o hago lo que siento”.

Asimismo, Gabbani ratificó que no le teme a la soledad y que no florece en su interior una angustia por no experimentar una pareja en este presente: “En este momento me siento plena”. A lo que le agregó la descripción de su vínculo con su último novio, Ovidio García.

Respecto a las características del lazo con el productor televisivo, que supo trabajar muchos años con Susana Giménez, Judith explicó: “Nos separamos hace seis años y somos buenos amigos. Además, compartimos la tenencia de nuestro perro, Beto, y solemos pasearlo juntos (risas). Ovidio vive muy cerca de mi casa y siempre nos vemos”.