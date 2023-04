Qué es de la vida de Judith Gabbani, la sex symbol de la década del '80

Si bien fue una gran figura del espectáculo en la década del '80, poco se supo de Judith Gabbani en el último tiempo. A los 65 años, la actriz que brilló con Alberto Olmedo y Jorge Porcel sigue luciendo tan bella como si el tiempo no hubiese pasado.



Si hay algo que siempre repitió durante su vida fue su negativa a tener hijos biológicos. ¿El motivo? Una durísima y triste infancia de la que nunca habló públicamente, ni siquiera en su momento de mayor exposición mediática.



“Siempre tuve instinto maternal, pero nunca quise tener un hijo biológico. Son dos cosas distintas. Ya de chica tuve dos cosas claras: que no iba a tener hijos biológicos y que iba a adoptar”, contó Judith Gabbani hace un tiempo.

“Nunca quise traer un ser a este mundo y ponerle toda la carga que una deposita en los hijos. Es una vida. No es un chiste”, agregó la actriz en una entrevista íntima y muy sentida con la revista Pronto.



Judith Gabbani convivió más de dos décadas con Ovidio García, el histórico ex productor de Susana Giménez. Él, al igual que muchas de sus parejas, no estaba de acuerdo con su negativa de traer hijos al mundo.



Esa circunstancia hizo que muchos de los hombres que pasaron por su vida se alejaran. Ella estaba convencida: no quería tener hijos biológicos. Cuando quiso adoptar, se lo negaron porque era soltera.



Incluso, contó la historia de cuando, en una visita a un sobrino que había sido operado en la Maternidad Sardá, habían encontrado un bebé abandonado en la puerta. Cuando fue a verlo, volvió a florecer ese instinto maternal del que alguna vez habló e intentó adoptarlo.

Finalmente, ese trámite se vio trunco porque no estaba en pareja. Luego, al tiempo, cuando su madre intentó colaborar en esa causa que tanto la movilizaba, le dijeron que ya era demasiado grande de edad.



En el último tiempo, Judith Gabbani trabajó en obras de teatro, aunque ya sin la repercusión de otros tiempos. Hoy por hoy se encuentra disfrutando de la vida, apartada de los grandes lujos, razón por la cual dejó su enorme casa para mudarse a un pequeño departamento en Belgrano, donde vive con sus tres gatas.