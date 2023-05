De qué trabaja Stéfano, el hijo no famoso de Iliana Calabró

Sin duda, Iliana Calabró es una de las figuras más destacadas del medio artístico en la Argentina. Madre de dos hijos, Stéfano y Nicolás, la ex vedette siempre resguardó su vida personal y familiar.



Supo construir una popularidad muy importante y sostenida en el tiempo, tanto es así que sus fanáticos se interesan siempre por conocer detalles de su vida, como, por ejemplo, saber quiénes son sus hijos.



Hace un tiempo se conoció, de manera sorpresiva, que Iliana Calabró se encuentra distanciada de Nicolás, por lo que se sabe muy poco de su vida actual. Por otra parte, la ex vedette mantiene la cercanía con su otro hijo, Stéfano.

Stéfano, el hijo menor de Iliana Calabró.



Tanto es así que Iliana Calabró compartió, hace no mucho tiempo, un emotivo posteo dedicado a Stéfano, que se recibió recientemente de arquitecto, por lo que la ex vedette tiene allí un motivo más de orgullo.



Por lo que se pudo ver en las redes sociales del joven, es un amante de los viajes, modo de vida en el que lo acompaña siempre su novia, Abril. Con ella, publica una gran cantidad de fotos en su cuenta de Instagram.



Si bien comparte fotos de sus viajes y algunas reuniones sociales, algo que se puede observar rápidamente en el Instagram de Stéfano es su bajo perfil, dado que no tiene una interacción diaria en la red social.

Stéfano, el hijo menor de Iliana Calabró, con su novia, Abril.



Al igual que su hermano Nicolás, Stéfano llegó es hijo de Fabián Rossi, quien conoció a Iliana Calabró en Mar del Plata, cuando eran adolescentes. Sus hijos, nacidos entre 1994 y 1999, siempre fueron la debilidad de la ex vedette.



Hace un tiempo, Iliana Calabró había sorprendido con un hermoso posteo dedicado a Stéfano. “¿En qué momento te convertiste en este hombre? Para mí por siempre Tifilino. Gracias por traer luz a nuestra familia, que Dios te la devuelva potenciada”, expresó en Instagram.