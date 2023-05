Conoce todo sobre Dante Spinetta: uno de los cantantes más comprometedores que ganó premios Gardel

Dante Spinetta tiene 46 años y es uno de los artistas más singulares de la Argentina. Precursor de varios de los géneros que hoy son tendencia, tuvo que tolerar críticas de todo tipo y ahora viene de destacarse en la entrega de los Premios Gardel 2023, donde ganó 4 estatuillas por Mesa Dulce, su último trabajo discográfico.

Dante Spinetta: pasado y presente de un artista inconfundible

Dante Spinetta nació el 9 de diciembre de 1976 y a los 11 años tuvo su debut discográfico en Téster de violencia, álbum de su padre, y más específicamente en la canción El mono tremendo. Allí, Dante participó junto a la banda Pechugo, la cual integraba junto a sus hermanos Valentino y Catarina y los hermanos Emmanuel Horvilleur, Guadalupe y Lucas Martí. En Emmanuel Horvilleur encontró un socio creativo y también un amigo. Juntos formaron la banda Illya Kuryaki and the Valderramas, que a comienzos de los 90 sorprendió en la Argentina con ritmos como el funk, el hip hop y el soul, entre otros.

Dante tiene 2 hijos, ambos fruto de la relación que tuvo con Majo Carnero - Fuente: Instagram Dante Spinetta (/dantespinetta)

Dante graba canciones desde los 14 años y tolera críticas desde más o menos la misma edad. Además de los géneros musicales que decidió abordar, Spinetta fue juzgado precisamente por ser “el hijo de”, aunque él aprendió a no prestarle atención a estas cosas. En una entrevista reciente, el propio Dante reconoció que fue su padre el que le enseñó a no darle importancia a las críticas. “La luchó mucho para ser él. Y nunca paró de laburar”, reveló sobre el Flaco dando a entender que sigue su ejemplo.

Dante y la importancia en su vida de sus padres, Luis Alberto Spinetta y Patricia Salazar

Para Dante, haber tenido un padre como Luis Alberto Spinetta va mucho más allá del rol de este como prócer del rock nacional. Cuando habla de él también suele referirse a su madre y a la importancia que ambos tuvieron en su vida. El artista de 46 años confesó que no sería quien es si no hubiese crecido teniendo padres que creyeran en él y que lo apoyaran y le dieran confianza. “Ellos me cebaron mucho y por eso también sobreviví a un montón de prejuicios que hubo cuando arranqué”, expresó con sinceridad.

Respecto a su madre, la misma ocupa un lugar más que importante en Mesa Dulce, el disco de estudio que Dante publicó el año pasado y que ahora lo hizo ganador de 4 Premios Gardel.

En este se encuentra Primer amor, que es una canción que Dante compuso para Patricia Salazar. También fue una de las primeras que empezó para el álbum y una de las últimas en terminar. Dante tenía la música y una mínima parte de la letra, y Patricia llegó a escuchar esta versión poco tiempo antes de fallecer. Para finalizarla, el cantante y compositor tuvo que atravesar el duelo que le supuso la pérdida.

Con 46 años, Spinetta vive uno de los mejores momentos de su carrera y sigue sintiéndose joven. En un contexto en el cual, según sus palabras, “hay muchos artistas que, en realidad, no son artistas” y que “están detrás del billete”, él sigue apostando por lo que cree y se mantiene firme como una de las grandes figuras de la escena nacional.