Luis Ventura contó cuál es mayor miedo de Jorge Rial sobre su salud

La sorpresa, el estupor, la preocupación continúa latente en torno a Jorge Rial y su gravísimo estado de salud, que se caracteriza por una intervención quirúrgica de urgencia en Bogotá y que mantiene en vilo a todo el universo del espectáculo por su evolución.

La lejanía genera dificultades para dilucidar a ciencia cierta lo que atraviesa el creador de Intrusos, que habría sufrido un infarto en la capital colombiana, por lo que tuvo que ser operado y prosigue bajo estricto cuidado en una clínica privada de esa ciudad.

En pos de ahondar en detalles de Rial, en A la Barbarossa se comunicaron con Luis Ventura, quien supo conocer como pocos al periodista por esa amistad de años y años, aunque se distanciaron radicalmente se erige en una voz autorizada para aportar pormenores.

En ese diálogo, el hombre de América exteriorizó una situación muy íntima, que se vincula con los temores que siempre rondaron en la mente de Jorge, en sus cavilaciones más profundas y que se entrelazan con un triste desenlace familiar por un problema de salud.

Ventura no anduvo con rodeos y puso en palabras el miedo más galopante que late en el interior de Rial: “Él tiene mucho miedo por la muerte de su papá, que murió de un cáncer arrasador, y eso siempre fue su desvelo, de a lo mejor tener una cuestión hereditaria, y su preocupación”.

Asimismo, Luis describió el proceder del creador de Intrusos en lo referido al cuidado: “Pero en la época en que yo lo conocí, Jorge no era muy riguroso ni muy prolijo en el tema de salud, con él mismo. Él incluso muchas veces se fue a laburar sin poder hacerlo".

Uno de los últimos encuentros de Ventura y Rial.

En cuanto al modo en que se anotició de la internación, el panelista de A la tarde especificó que accedió a la información por las hijas. "El sábado a mí Morena me avisó que su papá estaba gravísimo. Yo me paralicé. Venía manejando y estacioné porque no podía creer lo que estaba escuchando”, aseguró.

Y también añadió su reacción frente a semejante novedad adversa de su ex socio: “Ella me dijo que quería que lo supiera antes de que explotara todo y yo le ofrecí ayuda. Fue un masazo en la cabeza. Nosotros éramos amigos, familia casi”.