Lali Espósito descargó toda su bronca tras la publicación de una falsa noticia sobre su intimidad

Lali Espósito se mostró furiosa en las redes sociales luego de ver una fake news que la tenía como protagonista. No sólo desmintió la información, sino que además se descargó sobre este tipo de contenidos.

Todo comenzó cuando se percató de una nota publicada por el portal Ciudad Magazine. Titulada "Glamour. Como es la lujosa casa de Lali Espósito: decoración white y amplio jardín" se mostraban fotos del interior y hasta se revelaba el precio de la vivienda.

"Esa no es mi casa. Igualmente medio mal gusto mostrar la supuesta casa de alguien y cuanta guita supuestamente salió no? Saludos", enfatizó la cantante al compartir la nota.

Recordemos que Lali es una de las figuras más importantes de la Argentina, a tal punto que fue la primera mujer en llenar un estadio en la historia del país, sin embargo, poco se sabe de su vida privada. Por eso, cuando se filtra algo suele llamar mucho la atención.

Lali Espósito.

No sería la primera vez que Lali sufre algo así. El año pasado Estefi Berardi compartió un audio de la actriz totalmente enojada con la producción de La Voz Argentina porque su participante favorita no había ganado. Algo que la actriz desmintió rotundamente.

"Jajajjaja me reí fuerte porque es un fragmento de la película PERMITIDOS (que si no la vieron la recomiendo) Pero después de reírme me preocupo en pensar que haya gente que "informe" así. Media pila che (me sigo riendo ahora...)", escribió en su momento.