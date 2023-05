La reacción de Cecilia Roth tras el estreno de la serie de Netflix sobre Fito Paéz

En medio de enorme furor por el estreno de El amor después del amor, la serie de Netflix sobre la vida de Fito Páez, Cecilia Roth compartió su entusiasmo por el material que en gran parte también se refiere a ella; ya que la actriz fue pareja durante un importante momento de la carrera del músico rosarino.

Fito Páez conoció a Cecilia Roth en 1991, un año después de haber terminado la relación que mantuvo durante una década con Fabiana Cantilo. El cantautor que es el eje de la exitosa serie de Netflix ya había quedado flechado con la actriz al verla en Laberinto de pasiones, una de las películas clave de la filmografía de Pedro Almodóvar.

En aquel entonces, Roth estaba casada y Páez todavía no se recuperaba de su ruptura con Cantilo. Sin embargo, el amor entre ambos fue más fuerte y en 1991 blanquearon su romance. De hecho, Fito se inspiró en Cecilia para componer temas como El amor después del amor.

Fito Paéz se inspiró en Cecilia Roth para componer canciones como El amor después del amor.

En la producción de Netlix, Cecilia Roth está interpretada por Daryna Butryk, quien tuvo la chance de tener varios intercambios con la consagrada artista. “Hablamos mucho con la actriz, que es un encanto. Yo no hablé con los productores, pero si hablamos con Fito sobre la necesidad de que las cosas fueran lo más cercanas a la realidad posible. Por supuesto que en una ficción el permiso que se da el autor y el director es de modificar ciertas cosas”, explicó la protagonista de Todo sobre mi madre en diálogo con el ciclo radial Agarrate Catalina (La Once Diez).

Iván Hochman y Daryna Butryck, los artistas que interpretarn a Fito Páez y Cecilia Roth en El amor después del amor. Foto: Neftlix.

Luego Cecilia Roth aclaró: “Yo no vi nada, pero me dijeron que está muy bien. Encima Daryna es muy buena actriz, es encantadora. Tuvimos varios encuentros, nos juntamos varias veces porque era bueno para las dos. Poder contarle cosas y que me conociera, poder acercarse más al personaje que tenía que hacer, que existió en la vida real. Y a mí, contarle cosas que por ahí no aparecen en la serie para que supiera de dónde venían”.

Finalmente, sobre su historia con Fito Páez, Cecilia Roth reflexionó: “Yo creo que mutuamente nos iluminamos mucho, fue un encuentro muy hermoso. Fue un encuentro de almas, nos vimos el alma cuando nos conocimos. Cada uno se dio cuenta de lo que el otro carecía y de lo que el otro tenía, fue una manera muy generosa de un encuentro amoroso”.