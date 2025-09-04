La pícara anécdota que Soledad Silveyra compartió con Osvaldo Laport en la íntimidad: "Y lo hicimos"

La actriz Soledad Silveyra compartió detalles inéditos sobre su trabajo junto a Osvaldo Laport y reveló cómo la libertad creativa de sus personajes se tradujo en escenas que, años después, se convirtieron en memes virales. Sin lugar a dudas, gracias a esto, lograron candentes escenas que todo el país recuerda.

En la era del streaming y el consumo rápido, la televisión argentina y sus programas clásicos han encontrado una forma inesperada de seguir vigente. Gracias a la nostalgia y el humor, las escenas de telenovelas de antaño se han convertido en material viral para memes, que son compartidos por millones de usuarios en las redes sociales. Este es el caso de Soledad Silveyra y Osvaldo Laport , cuya química en pantalla trascendió el tiempo y hoy es un fenómeno digital.

Invitada al programa de televisión Otro día perdido, la actriz Soledad Silveyra se refirió a la popularidad de sus escenas junto a Laport . Cuando le consultaron sobre el origen de los memes, la actriz reveló detalles inéditos sobre el proceso creativo detrás de las grabaciones de la telenovela, y sorprendió a todos con una anécdota que demuestra la libertad que tenían los actores.

Las confesiones subidas de tono de Soledad Silveyra con Osvaldo Laport

Según Silveyra, la telenovela se emitía en un horario en el que la audiencia era tradicionalmente baja, pero el programa lograba cifras de audiencia notables. La actriz precisó que el show alcanzaba hasta "37 puntos de rating" en algunos capítulos, lo que demuestra el gran éxito de la producción y la química entre los protagonistas.

La actriz explicó que las escenas que hoy son memes virales fueron producto de la diversión y la improvisación de los actores. Silveyra contó que Laport proponía situaciones insólitas para los personajes, lo que les daba una frescura que no era común en otras producciones. Y recordó que en una ocasión, el actor le sugirió a su personaje que vivieran un momento romántico "en un caballo", a lo que ella accedió.

La escena se filmó "Al trote" y la actriz admitió que no era algo que se pudiera hacer en cualquier novela. Este tipo de situaciones, nacidas de la espontaneidad de los actores, fueron las que generaron una conexión con el público que, años después, se tradujo en la viralización de sus imágenes y frases.