Karina La Princesita empezó un tratamiento psiquiátrico: “Estoy llena de pastillas”

Hace tiempo que adoptó una postura loable, que refiere a no ocultar sus sentimientos y esas problemáticas que surgen en su camino. Karina La Princesita volvió a admitir públicamente que atraviesa un presente adverso en lo relacionado con la salud mental.

Hace unos días, la famosa cantante encendió las alarmas al saltar a su cuenta oficial de Twitter con un mensaje fuerte, de mucha valentía. “Me levanté de la cama después de muchos días. Nada, no me voy a sentir culpable por haberme sentido mal. Lo importante es levantarse y seguir”, posteó.

En búsqueda de profundizar en ese padecimiento, en ese estado de situación que aborda a la artista, Socios del espectáculo consiguió entablar un diálogo sincero. Sin vueltas, Karina contó: “Hablé del tema porque necesitaba decirlo”.

En cuanto a más factores que la impulsaron a iluminar la circunstancia en redes sociales, La Princesita esbozó: “Fue para que me comprendan y entiendan mis cambios de ánimo”. E incluso confesó que el cuadro se configura con ataques de ansiedad y de pánico.

Con una notable capacidad de afrontar los hechos, Karina agregó detalles desconocidos y narró: “Antes de los show me agarraban ataques de pánico, que no sabía ni lo que era. Sentía que me iba a morir y, de repente, a los cinco minutos estaba cantando y entregando alegría a la gente cuando, por ahí, ni yo la sentía”.

Y finalmente admitió que inició un tratamiento psiquiátrico, además de acudir a sesiones con una psicóloga. Así, Karina expresó: “Estoy llena de pastillas hasta que me ponga bien, que son para dormir,“para la tristez” y estabilizadores emocionales”.