El misterioso mensaje de Karina La Princesita: "No quiero más..."

Una vez más, Karina La Princesita volvió a generar intriga entre sus seguidores y fans en las redes sociales con un misterioso mensaje que habla de “los grises”, del cual no dio más detalles para entender de qué se trata.



En el último tiempo, la cantante de cumbia utiliza mucho sus redes sociales para sacar a la luz cuestiones relacionadas a sus estados de ánimo y a detalles de su vida privada, más precisamente en el plano sentimental.



En ese contexto, en las últimas horas, volvió a sorprender con un misterioso mensaje en su cuenta de Instagram, puntualmente en sus historias, en donde dejó un contundente pero intrigante comentario.

Karina La Princesita. Foto: @kariprinceoficial.



“A mí tampoco me gustan los grises. No quiero más gris”, escribió Karina La Princesita sobre un fondo negro, sin dar más precisiones ni detalles sobre lo que quiso comunicar abiertamente en Instagram.



No es la primera vez saca a la luz cuestiones referidas a sus estados de ánimo, sobre todo en lo que refiere a su salud mental. “Le perdí un poco el miedo a esto de decir que estoy medicada”, había dicho hace un tiempo.



Incluso, hace unos años, ante Ángel de Brito, contó que sufría depresión, motivo por el cual había estado un breve tiempo internada. “Los ataques de ansiedad no se los deseo a nadie. Sentís que te morís”, confesó.

El misterioso mensaje de Karina La Princesita. Foto: @kariprinceoficial.



Hace unos meses, en sus historias de Instagram, al conductor de LAM le habían preguntado por qué se la veía tan triste a Karina La Princesita desde hacía ya un tiempo largo. Allí, De Brito explicó lo que le estaba sucediendo y cómo se encontraba la cantante.



“Está atravesando una depresión. Por suerte está bien cuidada por psicólogo y psiquiatra. Es importante que ella lo cuente porque hay muchas personas que no se dejan ayudar, no inician tratamientos y entran en un circuito muy complicado”, comentó el conductor.