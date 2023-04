La fuerte revelación de Karina La Princesita sobre su romance con el Kun Agüero

Karina La Princesita sorprendió a todos sus seguidores al volver a referirse sobre su romance con el Kun Agüero. La cantante brindó una entrevista donde reveló detalles de su relación con el exfutbolista, con quien estuvo en pareja durante cuatro años.

Durante la charla con la periodista Catalina Dlugi en Agarrate Catalina (La Once Diez/Radio de la Ciudad), Karina reconoció que la pasó muy mal debido a los constantes comentarios que se hacían sobre su físico y orígenes. "Sufrí mucho, fue durísima esa época. Me sentía muy insegura", recordó.

"La gente, en base a las profesiones, idealiza. Suponían que como el Kun era futbolista y ganaba mucha plata, merecía otra pareja, no una persona como yo que venía de barrio", expresó la cantante. "Imaginaban una modelo de 1,80, híper flaca y no una mina normal como yo", agregó.

"No es una pavada. Es necesario tomar conciencia. Hablar de la depresión, de la angustia, de la ansiedad en los medios es importante porque visibiliza que hay que trabajar, hacer terapia y cuidarse", sostuvo.

La cantante y el futbolista se separaron en 2017 tras cuatro años de relación.

Recordemos que en enero pasado, luego de generar la preocupación de sus fans por enigmáticos mensajes que publicaba en sus redes, Karina reconoció que hace años que sufre depresión.

"Los ataques de ansiedad no se los deseo a nadie, sentís que te morís. No sabés qué hacer, no podés respirar", expresó la cantante en sus redes sociales. "Qué maldad tienen algunas personas, no se entiende por qué tanto", agregó