Valeria Mazza mostró en un programa español su talento oculto

A fines de los noventa y comienzos del nuevo siglo, el nombre de Valeria Mazza comenzaba a escucharse en los medios de comunicación y, sobre todo, en la industria de la moda por su asombrosa belleza. Hoy es una de las supermodelos más recordadas de la época por haber participado en diversos desfiles, producciones de fotos, y mucho más, con otras importantes modelos, como Naomi Campbell y Claudia Schiffer.

Es tal la fama que ha alcanzado Mazza con su carrera de modelo, que es invitada a distintos programas nacionales e internacionales. Este miércoles, la modelo compartió en Instagram (@Valeriamazzaok) un breve fragmento de su paso por el programa español "Mask Singer".

"Feliz de haber participado en Mask Singer España, me divertí mucho", escribió la empresaria en el video que publicó.

"Mask Singer" es un concurso musical donde distintas celebridades utilizan coloridos y extravagantes disfraces. El objetivo es que los jueces del certamen adivinen quién es el famoso que se esconde detrás del gran vestuario. Este programa se desarrolló en nuestro país durante septiembre y octubre de 2022 bajo el nombre de "¿Quién es la mascara", transmitido por Telefé. Lamentablemente, no funcionó en Argentina.

Nadie se esperaba que debajo de este traje se encontrara Valeria Mazza. Créditos: Instagram Masksingera3.

Valeria Mazza se disfrazó de matrioska e interpretó "Bad Habits" de Ed Sheeran. El jurado se sorprendió al ver que Mazza era la que estaba detrás de la máscara, ya que la habían confundido con otros cantantes.

"La he pasado fenomenal, me divertí muchísimo. Me han cumplido el sueño de poder cantar", comenzó diciendo la empresaria. "Mis hijos saben que mamá está trabajando, pero no sabían que estaba aquí adentro. Así es que ahora se van a llevar una linda sorpresa de ver y escuchar a mamá cantar, que ellos piensan que es algo que lo hago terrible", agregó la modelo.

Los seguidores de Instagram de Valeria Mazza se asombraron al escuchar a la supermodelo: "¿En serio cantas así? ¡Me encantó", "¡Un talento escondido! ¡Bravo! Cantaste genial", "¡Qué genial fue!"; son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación.