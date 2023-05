La furia de Cinthia Fernández por el tercer choque en un mes: "Van con el celular y..."

Si hay alguien que parece no tener paz es Cinthia Fernández, quien siempre parece estar involucrada en algún escándalo o, lo que sería un escalón menor, como problemas comunes, como, por ejemplo, haber chocado tres veces en un mes.



En diálogo con Juan Etchegoyen, Cinthia Fernández contó que, por tercera vez en el mes, tuvo un accidente automovilístico. “Choqué, pero yo no. Es la tercera vez en el mes que me pasa lo mismo”, aclaró.



“Todos los autos parados. Es evidente que tienen que estar viendo. Personas que van con el celular te llevan puesta”, expresó, muy enojada la mediática. “No sabía ni cómo llamar al seguro para explicarles que es la tercera vez que me pasa en el mes”, reconoció.



Asimismo, procedió a explicar cómo sucedió el accidente, que, por haberse dado en una zona muy transitada y a baja velocidad, no hubo que lamentar ningún tipo de heridas, más que daños menores en su auto.



“Estoy parada y viene una pelotuda de atrás y me lleva puesta por estar mirando el celular. Van mirando el celular y te llevan puesta”, dijo Cinthia Fernández. “Cuando vos sentís el ruido, mirás por el espejo retrovisor y la ves que está con el celular. La gente está boluda”, agregó.



En las anteriores ocasiones en las que Cinthia Fernández sufrió la misma situación en el último mes, hubo algunas diferencias. Por ejemplo, los involucrados eran “conductores de Uber indocumentados”.

Cinthia Fernández. Foto: captura de TV.



“Eran extranjeros. No tenían documentación. No entiendo. Yo si voy a otro país, me piden hasta lo que no tengo. Este país es tierra de nadie”, se quejó Cinthia Fernández sobre los dos choques anteriores.



A diferencia de esas dos situaciones, la mediática destacó que la conductora aceptó su error. “Me dio todos los datos sin quejarse ni nada, pero es una cosa que no se puede creer. Tres veces en el mismo mes. No puedo abrir el baúl. Una locura. Tengo las bolas llenas”, cerró.