La lapidaria reacción de Santi Maratea contra un seguidor que lo vaciló por su colecta para Independiente

Tras superar la barrera de los 750 millones de pesos en su colecta para rescatar a Independiente de sus deudas, Santi Maratea arremetió contra un seguidor que lo vaciló por el resultado de la acción respecto al tiempo que el influencer había considerado para cumplir la meta final.

En tono sarcástico, el usuario que interpeló a Santi Maratea deslizó: “Jajajajaja no era que llegabas en diez días como mucho”. En tanto que el protagonista de la gran colecta para Independiente no se quedó callado y respondió de manera lapidaria.

“Diez días como poco, un mes como mucho y creo que tampoco llegamos en un mes. Pero tranqui, que tengo alta tolerancia a la frustración, por eso me va bien, nunca freno. ¿Vos Lauti? Te crees muy groso, pero nunca te arriesgaste a nada? Seguí riéndote amigo, venís muy bien”, retrucó Maratea desde su cuenta de Twitter.

La dura respuesta de Santi Maratea a un seguidor que se burló de su colecta para Independiente. Foto: Twitter @santumaratea.

Poco después, el internauta en cuestión optó por eliminar su mensaje, en medio de un mar de críticas de los hinchas de Independiente que defienden la acción solidaria de Santi Maratea.

Santi Maratea sigue adelante con su gran colecta para rescatar a Independiente de sus deudas económicas. Foto: NA.

Por otro lado, el influencer le contestó a otro seguidor que remarcó que en los últimos días la colecta no avanzó demasiado. “Yo no diría que está igual, me fije y en los últimos 15 días se juntaron 152 millones de pesos y en total vamos recaudando más de 3 millones de dólares. Tenés unas ganas de que esto frene, pareces periodista”, reaccionó Maratea.

Entre las deudas que contrajo Independiente que la colecta apuesta a resolver se encuentra la de saldar el monto pendiente por la incorporación de Cecilio Domínguez, que fue adquirido al América de México en 2019 por 6 millones de dólares.