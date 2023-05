Filtraron el audio que envió Juan Darthés tras recibir la absolución por la denuncia de Thelma Fardin

Este sábado, se conoció la noticia que la Justicia de Brasil absolvió a Juan Darthés en la causa por abuso sexual iniciada por Thelma Fardin.

El fallo del juez de San Pablo, Fernando Toledo Carneiro, tiene 58 páginas y en el final de la sentencia explica que juzga "improcedente la solicitud y absuelvo a Juan Rafael Pacífico (Darthés) de los hechos alegados en la denuncia" contra el actor por los supuestos hechos ocurridos en mayo de 2009 cuando se encontraba de gira con el elenco de la serie Patito Feo por Guatemala. Luego de unos años la actriz, que en ese momento tenía 16 años, decidió hacer pública su denuncia contra el actor.

Tras la absolución, Darthés tuvo una charla con María Rosa Fugazot. En conversación con el periodista Juan Etchegoyen, la actriz reveló detalles de esa comunicación.

Thelma Fardin y Juan Darthés.

"Yo me enteré porque la esposa de Juan y él me mandó un mensaje diciéndome que había salido eso. Me alegré por ellos, es muy feo seguir revolviendo y no soy quién para juzgar. Si lo apoyé es porque trabajé muchísimo con él y porque lo conocí de muy jovencito y nunca vi ninguna actitud desagradable de su parte", aseguró. "A Juan lo noté como es él, tranqui, me dijo ´gracias por el cariño´", agregó la artista.

Luego, Fugazot consideró "espantoso" que se opinara tan livianamente sobre la culpabilidad de una persona sin pruebas. "Me han escrito hace poco diciéndome que yo defiendo culpables y es una cabronada eso, yo a Jey Mammon no lo defendí, no me atrevo a decir nada", disparó picante.

Finalmente, la comediante no dudó en plantear el alto costo que tuvo para Darthés esta denuncia: "Esto lo destruyó y le hizo mucho daño, la parte anímica lo golpeó mucho, yo no creo que vuelva a la Argentina, no sé, es una cuestión de lo que él piense y que su familia quiera. No deja de ser una mancha muy grande y muy triste que cargas, él decidirá lo que le parezca mejor".