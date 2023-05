Carina Zampini contó a qué programa de TV no iría jamás

Luego de más de un año, se dio el ansiado retorno de Carina Zampini a la televisión. En este marco, ella habló para expresar su alegría ante esto y se animó a analizar cómo está la televisión hoy en día. Es por eso que se animó a mencionar en qué tipos de programas no estaría jamás.

El descanso se extendió lo suficiente como para empezar a extrañar estar en el aire. Es por eso que Carina Zampini retornó a la televisión nuevamente con un programa vinculado a la cocina. Es que la actriz encabeza “Pasaplatos”, el nuevo reality de las tardes de Canal 13 , que trata de cocineros amateurs compitiendo por un premio.

Ante lo que fue su larga ausencia en los medios, la conductora reveló qué hizo en este tiempo: “La verdad que aproveché para descansar, venía de tres años y medio con ‘El gran premio de la cocina’, de mucho laburo, con la pandemia de por medio, fue todo muy intenso. Así que aproveché para conectar con mi mundo”.

Además, confesó haber estado atenta a la televisión en su ausencia: “Yo soy más de mirar series o pelis cuando me siento a ver tele. Pero me gusta ver también todo lo que va arrancando, como estar al tanto de lo nuevo, así que siempre veo un poquito salpicado de cada cosa. Chusmeo un poco de todo”.

“Por ejemplo, yo nunca había visto en ediciones anteriores ‘Gran Hermano’ y lo miré bastante. Así cuando me agarraba en el horario, si no me ponía a ver otra cosa ni estaba con amigos, lo ponía y me quedaba un rato viéndolo”, confesó respecto a cómo repercutió en ella este éxito.

Sin embargo, opinó: “Pero nada para decirte ‘me encantó’, porque no soy de engancharme con programas a los que tengo que seguir en un determinado horario, todos los días. Entonces me siento más a ver series que las veo cuando quiero, cuando tengo ganas, cuando tengo el tiempo”.

En diálogo con Diario Show, le consultaron sobre la posibilidad de ser partícipe de un reality de este estilo, por lo que fue tajante: “Probablemente no. Creo que no. No te quiero decir ‘nunca lo haría’ porque uno nunca sabe. También habrá que ver qué tipo de reality o de competencia”.

Ante esta revelación, en la cual dejó en claro que no sería parte de Gran Hermano, Carina Zampini le sumó otro programa del cual la contactaron pero que jamás le interesó: “Me llamaron muchas veces para participar del “Bailando” y la verdad que nunca elegí hacerlo. Probablemente de un reality como “Gran Hermano” tampoco participaría”.