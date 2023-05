El enojo de las autoridades de Canal 13 con Carina Zampini

Carina Zampini volvió este año a la pantalla chica con el ciclo de Pasaplatos, programa de las tardes de eltrece y con un nuevo show de cocina bajo su mando. Lo cierto es que, más allá de este esperado regreso, se habría desatado una feroz interna dentro del canal.

Todo tiene que ver con la llegada de Paula Chaves a eltrece, con una versión famosos de Pasaplatos que dejó en evidencia que, al parecer, Carina Zampini no estaría del todo cómoda.

Carina Zampini volvió este año a la conducción con Pasaplatos.

Según dieron a conocer, Paula Chaves se pondrá al frente de este ciclo que tendrá algunos personajes conocidos del mundo del espectáculo, y que en principio durará cerca de 11 episodios.

La modelo hará algunos especiales del formato de gastronomía pero el dato es que, según contó Ángel de Brito en LAM, este rol se lo ofrecieron en un principio a Carina Zampini y ella no mostró demasiado entusiasmo en tomar la posta.

"No quiso hacer el especial de famosos. No sé los motivos. Calculo que no le cerraría hacer dos ediciones. Carina debe pensar que meter famosos no está bueno", detalló el conductor de América TV en la emisión de este jueves.

Por su parte, desde el panel de sus angelitas revelaron que una fuente del canal dio más datos de lo que ocurrió entre Carina Zampini y las autoridades de la señal de Constitución, como parte de una actitud que no habría gustado mucho y que terminó complicándolo todo.

Carina Zampini y una actitud que no habría gustado mucho en eltrece.

"Me dicen que cuando Zampini le ofrecen el proyecto ella dice: 'lo tengo que pensar'. Y a la gerencia esa respuesta no le habría gustado nada esa actitud. Por eso, la terminan llamando a Carina", destacó una de las panelistas de Ángel de Brito.

Días antes se habló de que habría un fastidio por parte de Carina Zampini por no hacerse cargo de Pasaplatos Famosos, y que también estaría enfadada por la llegada de Paula Chaves. Ahora la versión habría cambiado un poco y al parecer el canal se habría molestado por la actitud de la expresentadora de El Gran Premio de la Cocina.