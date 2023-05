Así está hoy Isabel Luco Morande, la mamá de Benjamín Vicuña

Benjamín Vicuña siempre ha expresado maravillas acerca de su madre, Isabel Luco Morande, a quien considera uno de los pilares más firmes de su vida y en quien confía plenamente. Por ello, el actor chileno le dedicó una emotiva publicación en redes sociales, en la previa al día de su cumpleaños.

Sucede que la emotiva dedicatoria viene por partida doble, ya que en Chile se festeja el Día de las Madre el 14 de mayo, mientras que Isabel celebra un aniversario más de su natalicio en la jornada siguiente. Blanca, la primogénita de Vicuña fallecida en el 2012 por una neumonía hemorrágica, compartía la fecha de cumpleaños con su abuela.

“Gracias, gracias, gracias, Madre adorada”, empezó Benjamín, junto a dos fotografías para honrar a Isabel. “Es un honor ser tu hijo y llevar tu mirada, tu sensibilidad y tu sonrisa. Eres ternura y fuerza, eres mujer alegre y bella. Eres mi Madre, que abraza y calma los mares”, continuó el actor chileno, quien recientemente presentó su libro “Blanca, la niña que quería volar”.

El mensaje en su perfil personal de Instagram, donde cuenta con casi tres millones de seguidores, el famoso continuó con mucha emotividad su mensaje especial: “Eres la palabra exacta y la tradición de lo más noble. Tu amor de madre generoso y leal me enseña todos los días”, expresó y cerró con una promesa: “Mañana te abrazo en tu cumpleaños”.

Las reacciones de los fanáticos del actor chileno no se hicieron esperar y el posteo obtuvo miles de interacciones y comentarios, entre felicitaciones para la mujer y halagos para la forma de escribir que Benjamín demuestra en cada una de sus dedicatorias más sentidas.

“Escribes tan lindo, eres todo un poeta, muy sensible”; “Ojalá algún día mis hijos me escriban algo así de bonito”; “Me moriría de amor si me escriben eso, ¡tanta dulzura!”; “El fruto no cae lejos del árbol, observando tu sencillez y sensibilidad tu madre debe estar orgullosa” y “La suegra de Chile y de Argentina también”, fueron algunos de los comentarios.

Isabel Morandé Luco se casó con Juan Pablo Vicuña Parot siendo muy joven. Además del actor, que es el menor, tuvieron otros tres hijos Carolina, María José y Juan Pablo. La separación entre ambos llegó cuando Vicuña tenía apenas cuatro años, tras un periodo de tensión en la pareja. Luego, la mujer conoció a un empresario turco llamado Oussama Aboughazale, quien crió a Benjamín como un hijo propio.

Debido a su tensa infancia, en la que casi no pudo relacionarse con su padre biológico por la mala relación entre los adultos de la familia, una de las prioridades en la vida de Benjamín son sus hijos y en varias entrevistas aseguró que intenta mantener un vínculo estrecho con sus cinco herederos: Bautista, Beltrán y Benicio, frutos de su relación con Pampita y Magnolia y Amancio, producto de su romance con la China Suárez.