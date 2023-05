Benjamín Vicuña reveló cómo fue la charla que tuvo con el médico que vio morir a Blanca, la hija que tuvo con Pampita

'Blanca, la niña que quería volar' es el nuevo libro que está lanzando Benjamín Vicuña y en el que cuenta la historia de fondo que se tejió alrededor del fallecimiento de Blanca Vicuña, la hija que tuvo con Pampita y que partió de este mundo en septiembre de 2012.

A través de los últimos días, y con la expectativa de conocer más detalles de este libro que contará desgarradores detalles íntimos de cómo la familia vivió la enorme pérdida, Benjamín Vicuña volvió a posicionarse en el centro de la escena mediática por lo sucedido con Blanquita.

Benjamín Vicuña junto a su pequeña hija Blanca, que falleció en 2012.

Mucho se ha hablado de las causas del fallecimiento de la pequeña, con diferentes puntos de vistas y cuadros médicos que se dieron a conocer en ese entonces. Sobre este punto hizo foco el actor chileno, sabiendo que la partida de su hija con Pampita fue el dolor más grande que podía atravesar.

"Recién a los dos años de la muerte de Blanca pude reunirme con el doctor que la atendió para que me dijera qué era lo que había pasado, porque la verdad era que no entendía un carajo", confesó.

"En su momento, no lo había entendido por el shock. Pero luego uno comienza a hacer ciertas conjeturas, imagino que por negación o enojo, y piensa que algo no se hizo bien, que algún responsable hubo, aunque en este caso no hubo ni mala praxis ni nada. Era lo que tenía que pasar, nada más", siguió relatando Benjamín Vicuña.

"El proceso de duelo por la muerte de mi papá es muy diferente. Uno se enfrenta al vacío y duele, porque no se está ciento por ciento preparado nunca, pero era un señor de 80 años hubo un orden natural. Una curva que sigue los ciclos de la vida, el otoño y la primavera, el amanecer y el ocaso", analizó, recordando también otra fuerte y reciente pérdida.

Benjamín Vicuña contó detalles de la charla que tuvo con el médico de Blanquita.

Luego agregó: "Mi papá ya había hecho todo lo que tenía que hacer. Un mes antes de morir, me llamó sin ningún motivo en particular y me dijo: 'Te quiero decir que fui muy feliz. Me casé tres veces, viví el amor, viajé. En cambio, lo de Blanca es lo que no pasó, lo que no fue. Por eso es que me pegó tan fuerte el día en que tendría que hacer cumplido 15 años".

Recordemos que Benjamín Vicuña ha sido muy movilizado en cuanto a pérdidas sentimentales y emocionales. Lo de Blanquita sucedió hace poco más de diez años y en los últimos meses se sumó el fallecimiento de su papá, Juan Pablo Vicuña Parot.