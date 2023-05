Marcelo Tinelli tiró la bomba: ¿la mamá de Messi aceptó estar en el Bailando?

Las expectativas del mundo del espectáculo están puestas en la nueva edición del Bailando y en el regreso de Marcelo Tinelli a la televisión, esta vez por la pantalla de América. Las posibles figuras del programa generan revuelo semana tras semana y uno de los nombres que más llamó la atención fue el de Celia Cuccittini, la madre de Lio Messi, el astro del fútbol mundial.

Tinelli le ofreció a la mamá del rosarino que se una al plantel del Bailando 2023 como la quinta figura para calificar a los bailarines. El resto de los integrantes del jurado ya están confirmados por la producción y serán Pampita, Moria Casán, Marcelo Polino y el mismo Marcelo.

En diálogo con PrimiciasYa, Marcelo Tinelli reveló detalles sobre la convocatoria de Celia y expresó: “Estamos hablando con Celia. Por ahí no sé si podrá venir todos los días, pero ojalá pueda”. La posible quinta jurado fue cuestionada por varias panelistas y, al respecto, el icónico conductor indicó: “Lo que nadie conoce de ella, yo la adoro y la amo, es que sabe mucho de tele, del ambiente del espectáculo. Conoce mucho y está informada. Me parece que eso estaba bueno... Aunque no venga todos los días, por ahí alguna vez como quinto jurado estará bueno”.

Por otra parte, Ángel de Brito reveló la reacción de la madre de Messi y leyó el mensaje textual que le envió Celia: “No, ¿quién soy yo para ir a evaluar a alguien? ¿Con qué cara juzgo a alguien? ¡Ni loca!”. El conductor de espectáculos explicó que “Tinelli la conoce mucho porque conoce a su hijo desde que era muy chico” y la angelita Yanina Latorre agregó: “Tiene mucho carácter, ella no es tan tranquila, es una mujer brava y en el último asado que estuvieron juntos la habrá visto brava, andá a saber de qué hablaron...y dijo ‘Te quiero para el Bailando’”.

La abuela de Ciro, Thiago y Mateo Messi también aprovechó el momento para dejar en claro su fuerte carácter: “Según Marcela Tauro dice que mi hijo no me deja, jajaja, como si ella hablara con Lionel. Me da risa, con el bajo perfil que tiene Lionel yo no haría una cosa así de ninguna manera y además no me colgaría de él, yo no soy nadie”.

Por otro lado, Marcelo brindó más detalles sobre su regreso a la pantalla chica y relató sus sensaciones: “Fue muy emocionante para mí pisar América, un canal en el que nunca había estado pero del que me habían hablado maravillas. La primera sensación que tuve es que me encantó el canal, el lugar, lo vi divino”, indicó.

Entre los participantes convocados se encuentran Coki Ramírez, Tomás Holder, Flor Vigna y Luciano El Tirri, pero para conocer la lista definitiva todavía quedan varios días por delante. Los nombres finales estarían disponibles recién en los días previos al debut, pautado para principios de julio.

“Falta poco. Estamos preparando todo, toda la escenografía, cerrando los participantes, armando un poquito lo que será la apertura que va a estar muy buena ya que será como esas aperturas clásicas que ha tenido el Bailando siempre. Estamos con muchas ganas y expectativas", expresó Marcelo y, sobre el casting, comentó: “Han mandado un montón de videos, tenemos que hacer una selección. Creo que está bueno darle una oportunidad a gente que quiera participar. Tengan paciencia porque no podemos ver todo de golpe, pero me encanta que la gente esté enganchada con respecto al Bailando”.