Jorge Lanata denunció una maniobra de Marcelo Tinelli antes de firmar con canal América

Jorge Lanata habló en su programa radial sobre el desembarco de Marcelo Tinelli en canal América. Según el conductor, el popular astro de la pantalla chica habría mantenido negociaciones con otro canal justo antes de firmar su actual contrato.

El comentario de Jorge Lanata se dio durante la columna de espectáculos de Marina Calabró. Allí, el periodista cuestionó la supueta falta de códigos de Marcelo Tinelli a la hora de concretar su pase de El Trece a canal América.

"Estuve hablando con el riñón del Canal 9. No es un problema de pedirle garantía al capital, sino que hubo otra cosa. Marce (Tinelli) antes de irse a América, llamó a Canal 9 para irse ahí. Los tuvo de franela cerca de un mes, con reuniones con Víctor Santamaría. Y de un día para el otro, sin llamar diciendo 'me voy', se fue a América", reveló Lanata.

Luego, el conductor agregó: "La negociación con el estudio de Canal 9 no está cerrada. Este elemento no es menor, los tipos sienten que lo forreó. Después no podés ir a pedirle un favor".

Marcelo Tinelli habría tenido un desprolijo accionar con El Nueve. Foto: Captura TV.

Aparentemente, desde El Nueve habrían quedado indignados con los manejos de Tinelli, más allá de que el líder de ShowMatch haya asegurado que todo quedó arreglado.

Por otro lado, Jorge Lanata y Marcelo Tinelli podrían ser rivales en el rating, si el Bailando 2023 u otro producto derivado del certamen de danza, en el prime time de los domingos por canal América.