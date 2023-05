El fuerte cruce entre L-Gante y Thiago de Gran Hermano por Daniela: "Le hablaste a mi mujer"

Cuando Daniela Celis salió la primera vez de la Casa de Gran Hermano se supo que había existido un acercamiento con L-Gante, aunque nunca quedó del todo claro hasta dónde había llegado. Ahora, el cantante de cumbia 420 se cruzó con Thiago Medina, el novio de la joven.



El encuentro, que tuvo momentos de tensión, se dio en el cumpleaños de Ariel de Gran Hermano, en donde coincidieron ambos y donde el cruce fue completamente inevitable, además de esperado.



En el programa “A la Barbarossa”, que conduce Georgina Barbarossa en la pantalla de Telefe, Thiago y Daniela contaron detalles de lo que fue el cruce con L-Gante, en donde no faltaron los reproches.

Thiago y Daniela de Gran Hermano. Foto: captura de TV.



“Él me agarró y nos fue a saludar directamente y yo lo saludé porque soy así, muy educado”, arrancó contando Thiago Medina en el móvil para el programa de Georgina Barbarossa en Telefe.



En ese momento, Thiago se dispuso a contar los detalles de esa charla en la que se dijeron las cosas que tenían que decirse. Sucede que el joven de González Catán había contado dentro de la casa que su ídolo era L-Gante.



“Después me vino a buscar y me preguntó qué onda. Yo le dije: ‘Eras mi ídolo hasta que le hablaste a mi mujer. Yo le dije: ‘Imaginate si fuera al revés, si vos estás dentro de la casa y yo estoy afuera, te hago el aguante y cuando salís te enterás que le estoy hablando a tu chica’”, reveló Thiago.

L-Gante y Thiago Medina.



Consultado sobre la respuesta de L-Gante, el ex Gran Hermano, en compañía de su novia y protagonista del escándalo, Daniela Celis, contó que el cantante de cumbia 420 le dijo que “las wachas van y vienen”.



Ante este comentario, Thiago Medina no se quedó callado y le hizo saber que no estaba para nada de acuerdo con la apreciación, que tomó como modo de excusa. “Bueno, pero para mí no”, le respondió el joven de González Catán.