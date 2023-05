Las Trillizas de Oro recordaron la "obsesión" de Julio Iglesias por una de ellas

A fines de los años 60, Las Trillizas de Oro aparecieron en la televisión argentina y pronto llamaron la atención de Julio Iglesias, el cantante español que estaba en el pico más alto de su popularidad como galán. Obnubilado con esas tres bellas adolescentes de 17 años que lucían idénticas, Julio no dudó y las invitó a irse de gira por el mundo con él.

Fue junto a Julio Iglesias que Las Trillizas de Oro conocieron la fama mundial y ahora, que son abuelas y están a unos meses de cumplir 63 años, María Eugenia, María Laura y María Emilia recordaron en A la Barbarossa las diferencias que el artista español hacía con una de ellas.

Hoy, la relación que Julio tenía con las chicas sería puesta en tela de juicio pero en los años setenta a nadie le hacía ruido que el treintañero viajara por el mundo con tres chicas de menos de veinte años. ¿Qué pasaba entre ellos? ¿Había “algo más” que una relación profesional?

Según contaron en el programa de Telefe, Iglesias vivió un amor platónico con una de ellas: María Laura. “Cuando su representante hizo un libro, en uno de los capítulos habló del enamoramiento de Julio con una de las trillizas”, contaron. Y María Laura señaló: “Lo más gracioso es que cuando yo leí esa parte dije: ‘a la miércoles…’ Yo tenía 18 años, nunca pasó nada”.

Julio Iglesias y las Trillizas de Oro en los años 70. Archivo.

“Él tenía 37 y nosotras 17. Es medio imposible que nos fijáramos en él, salvo que sea el ídolo de toda tu vida; que no era nuestro caso”, explicó una de las trillizas. ¿Cómo expresaba el músico sus preferencias por una de ellas? No hacía regalos, pero a la hora de viajar en avión, reservaba un asiento especial para su “favorita”, entre otros detalles.

“Viajábamos todos juntos en el avión y a mí me llevaba en primera. Íbamos a comer y se sentaba al lado; así un montón de situaciones que yo no permitía”, indicó María Laura, a lo que María Emilia reclamó: “Nosotros en la perrera y ella en primera. ´¡Qué raro que Laura ya pasó una hora y cuarto y no sale de la cabina!´”.

Las hermanas en los años 80. Instagram Las Trillizas de Oro.

Sin embargo, María Laura aseguró que con Julio “no pasaba nada”. “¿Qué va a pasar si viajábamos con mamá, papá, nuestro representante y algunas veces hasta con la abuela?”, indicó, divertida.

Pero luego aclaró: “A los 18 años a veces uno se ilusiona. Te gusta alguien que es inalcanzable, platónico; eso fue lo que pasó. Ningún enamoramiento. Yo fui la única mujer que Julio Iglesias quiso conquistar y le dije que no”.

La influencia de María Laura en la música de Julio Iglesias

Para reforzar la influencia que en ese entonces tenía Laura sobre el artista Emilia recordó: “Hay una canción que hizo él que se llama ‘Pregúntale’. Justo había salido una de Billy Joel que estaba buenísima y María Laura le recomendó hacer una canción con ese ritmo. A las 24 horas, se apareció en la habitación y le dijo: ‘¿Laurita te gusta?’”.

Más allá de su amor por María Laura, para Julio las tres adolescentes eran inconfundibles. “Julio Iglesias fue el único que de entrada nos reconoció. Nosotras hicimos la primera gala en Mérida, Venezuela y cuando lo conocimos nos sacó a la perfección, desde ahí nunca nos confundió”, recordaron.