Revelan qué hay detrás de las acusaciones de María Fernanda Callejón contra su ex pareja

El escándalo entre María Fernanda Callejón y Ricky Diotto, su ex pareja y padre de su hija, continúa escalando y sumando nuevos capítulos y revelaciones. Hace unos días, la actriz había realizado duras declaraciones y acusaciones de violencia.



Según el relato de la propia María Fernanda Callejón, todo arrancó una vez que le pidió el divorcio. “Fue un tsunami. Él se enojó y mucho. Yo viví situaciones violentas verbales, de desconocer a la otra persona”, reveló la actriz.



“Para mí hubo momentos que son peligrosos porque atentan contra la psiquis de una mujer que es mamá, profesional y que tiene que llevar adelante una casa”, contó María Fernando Callejón en una entrevista radial.

María Fernanda Callejón y Ricky Diotto.



Por su parte, ante estas declaraciones, Ricky Diotto salió a hacer su descargo en Instagram. “Hoy me desayuné con una entrevista de Fer hablando y diciendo cosas de mí que realmente me sorprenden y me dejan completamente… No encuentro las palabras para decir qué es lo que siente uno después de tantos años de haber estado al lado de alguien y de haber dado todo por una familia, una hija y una compañera”, expresó.



“Encontrarme con ese tipo de declaraciones, la verdad es que me… A uno no lo entristece porque uno sabe bien quién es, lo que hizo y de dónde viene, las raíces, los afectos, sus cosas”, agregó el ex de María Fernanda Callejón.



“Les juro que estoy completamente sorprendido por todas esas cosas que dijo. No entiendo qué es lo que está buscando con todo esto. Será una manera de hacer catarsis o qué”, completó Ricky Diotto.

María Fernanda Calleón y Ricky Diotto.



En este contexto, ahora se conoció el motivo fuerte y concreto por el cual María Fernanda Callejón decidió salir a disparar con munición gruesa y fuertes acusaciones contra el padre de su hija.



“Callejón está enojada porque él le metió una cautelar por la exposición y sexualización de la hija (Giovanna, de 7 años) en las redes sociales. Se enfureció con eso. Ella expone mucho a la nena en redes, eso a Diotto no le gustó y le mandó cautelar. Y por eso ella se molestó”, le explicaron allegados a la actriz a PrimiciasYa.