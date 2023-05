Jorge Rial publicó las primeras fotos en su casa tras recibir el alta y compartió a qué se dedicará en estos días

Este jueves en la tarde, Jorge Rial publicó en sus redes sociales las primeras fotos en casa tras recibir el alta, y dejó en claro a qué piensa dedicarse en estos días. El conductor viene de atravesar un delicado cuadro de salud tras sufrir un infarto en Colombia, y ya se encuentra en su domicilio completando su recuperación.

Vestido de entrecasa y con un café en su mano, Jorge Rial expresó junto a una de las postales que compartió: "Ya en casa". De esta manera, el conductor llevó tranquilidad a sus seguidores en las redes sociales, que por el momento será el medio por el que estará en contacto con su público.

El primer posteo de Jorge Rial en su casa tras recibir el alta. Foto: Instagram @jrial.

En otra imagen, Rial mostró los libros que le hicieron llegar para que se entretenga durante los días que deberá hacer reposo en su domicilio. "Así me miman mis chicos de @bigbangnews", agradeció el periodista respecto a los obsequios que recibió de sus compañeros de trabajo de su portal de noticias.

Jorge Rial recibió como obsequio algunos libros para acompañar su proceso de recuperación. Foto: Instagram @jrial.

Este miércoles en la noche, Ángel de Brito había anticipado el diálogo que tuvo con Jorge Rial, una vez que el líder de Argenzuela (C5N) recibió el alta. "Me pone: 'Estoy en mi casa. Estoy muy bien. Es un descerebrado el que tiró lo del trasplante'", detalló el conductor de LAM sobre que le escribió su colega.

Luego, De Brito agregó que Rial le dijo: "Ahora quiero descansar. Fue un susto enorme que, por suerte, y los médicos colombianos, logré superar. En este momento no quiero hablar, me considero un sobreviviente. Ya voy a contar todo, recién lo estoy asumiendo y reconstruyendo. Necesito tiempo para procesar todo, fue muy fuerte lo que me pasó".

Finalmente, Jorge Rial explicó: "Estoy muy cansado para hablar o escribir. Pasé cinco días en la Unidad de Cuidados Intensivos, y tres más en un cuarto del sanatorio. El viaje fue largo y un día en el Finochietto para terminar los estudios. Todo esto me tocó atravesarlo en otro país, lejos de mi familia y de mis amigos. Cuando reconstruya todo lo que me pasó, voy a hablar. Hoy quiero el silencio. Te mando un abrazo, estoy disfrutando de mi vuelta a la vida".