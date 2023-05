Tensión en vivo por un comentario de Yanina Latorre sobre el gobierno de Alberto Fernández

En medio de la emisión de este martes de LAM (América) se vivió un atípico momento cuando las panelistas del programa debatieron sobre la difícil situación que atraviesa nuestro país, y en ese momento Yanina Latorre generó tensión al deslizar duros comentarios sobre el gobierno de Alberto Fernández.

El ida y vuelta entre las integrantes del ciclo que lidera Ángel de Brito se dio por la presencia de la paraguaya Dallys Ferreira, quien estuvo como "angelita" invitada del envío de chimentos y espectáculos. “Estoy de turista. Gano mejor en Paraguay... Son pobres, pero los extraño un montón”, expresó la modelo sobre la crisis que azota a la Argentina.

“Vos viviste acá mucho tiempo y ves como cambió todo”, le planteó De Brito a la invitada, a lo que Ferreira respondió: “Lo que veo mucho es en el ánimo de la gente, la gente no tiene esperanza, porque siempre había esperanza. En el 2008 había crisis y la gente hoy está desesperanzada, quiero venir a la Argentina, es un país que ha sido muy generoso, pero me dicen: ‘No vuelvas, no vuelvas’. Y hablo de gente que es empresaria o gente que le va bien”.

El análisis de Dallys Ferreira sobre la situaciòn de nuestro paìs, desatò encendidos comentarios de Yanina Latorre. Foto: Captura TV.

Entonces cuando, las panelistas de LAM citaron la pelea en un supermercado de un cliente con un policía por unas botellas de aceite, Marcela Feudale interpeló: “Pero eso es el supermercado, no el gobierno el que pone el número. No mezclemos”. Entonces Yanina Latorre estalló contra su colega: “Con todo el amor del mundo. ¿Vos pensás que el gobierno está haciendo las cosas bien? Se nos están c... de risa en la cara. Es un desastre”.

Entonces, remarcando su afirmación sobre el gobierno de Alberto Fernández, Feudale retrucó: “Pero vos no podés implicar al gobierno cuando te pone un límite de consumo el supermercado”. Lejos de quedarse callada, Latorre rerdobló: “Te explico: por las cosas que hace el gobierno termina pasando lo que pasa en el supermercado”.

A modo de fulminante cierre sobre las consecuencias del gobierno de Alberto Fernández, Yanina Latorre sentenció: “El culpable es la ineptitud del gobierno. Es el peor gobierno de la historia de nuestro país”.

Finalmente, Latorre disparó: "Este gobierno de mie... no te deja comprar dólares, cortó todas las libertados individuales. El dólar oficial no existe". En ese momento, Ángel de Brito quiso distender el acalorado cruce señalando que LAM no es Intratables, el legendario ciclo que se emitía en canal América en el que justamente se debatía sobre la actualidad política de nuestro país.