Julieta Poggio reveló quién es el único ex Gran Hermano al que no quiere ni ver

Ya pasaron varios meses desde que terminó Gran Hermano, cuya final superó los 30 puntos de rating. Y, al día de hoy, se sigue hablando de las relaciones que dejaron en la casa. Por ejemplo, Julieta Poggio contó cómo sigue su vínculo con sus ex compañeros.



Por un lado, Julieta Poggio habló de la amistad que comenzó a forjar con Daniela Celis y Romina Uhrig adentro de la casa y que ya está consolidando afuera, en donde comparten cosas nuevas, como por ejemplo sus respectivas familias.



“Nosotras somos realmente muy unidas: a Daniela la adoro y Romi fue mi gran sostén en la casa porque hablábamos mucho. Siempre me contuvo y fue un apoyo enorme durante los cinco meses en que estuvimos juntas”, comentó la modelo y profesora de danzas en charla con Gente.

Julieta Poggio, Romina Uhrig y Daniela Celis, en Gran Hermano. Foto: captura de TV.



“Es horrible lo que se dijo de ella, pero se nota que no la conocemos. Romina es una madraza. Ella hizo todo por sus hijas. Vi la relación que tiene con ellas. Se nota que se aman. Espero poder compartir más tiempo con su familia. ¡Y también Caramelo!”, agregó Julieta Poggio.



“A Morita no sé cuándo voy a poder verla, porque el Primo se la llevó a Salta, pero veo los videos que sube y se nota que está muy feliz allá”, continuó la ex participante de Gran Hermano.



Por otra parte, se refirió a cómo quedó su vínculo con otros participantes, con quienes asegura tener buena onda, aunque hizo una salvedad: no quiere saber absolutamente nada con tener contacto con Agustín Guardis.

Julieta Poggio no quiere saber más nada con Agustín Guardis, de Gran Hermano.



“No lo puedo ni ver. La primera semana me pareció un chico divertido y copado. Luego de un tiempo comenzó a incomodarme con sus comentarios y miradas, pero creí que me estaba sugestionando. Lo peor fue salir de la casa y comprobar todo lo horrible que había dicho de mí. Ahora quiero tenerlo bien lejos”, comentó Julieta Poggio.



“Él asegura que fue su estrategia para que la gente lo sacara de la casa y luego poder volver a entrar en el repechaje con información del exterior. Insólito que creas que podés ganar un juego hablando tan mal de una mujer, ¿no?”, cerró la ex Gran Hermano.