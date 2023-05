Ivana Nadal reveló que ya no usa desodorante: qué utiliza para higienizarse

Ivana Nadal sigue generando repercusiones con sus actos. Durante la pandemia de covid-19 fue muy cuestionado cuando se reveló como antivacunas. Transitando un cambio espiritual y de vida, la modelo comenzó a compartir su estilo de vida con frases inspiracionales. Hasta realizó varias charlas motivacionales.

Ahora, instalada en México desde 2022, Nadal volvió a despertar críticas al revelar que dejó de utilizar desodorante tras descubrir un nuevo método para reemplazarlo. "Me estoy por ir al gimnasio, pero antes de salir me voy a poner desodorante, que ya no me pongo desodorante, me pongo limón", comenzó diciendo a través de un vídeo que compartió en sus redes sociales sobre cómo mantener su higiene de forma más amigable con el medio ambiente.

Ivana Nadal en Tulúm. Foto: Instagram @ivinadal.

"Fue lo mejor que me pasó en la vida, me lo habían dicho, lo dejé pasar porque es más fácil ir a un supermercado a comprarte un desodorante y ponerte. Odiaba el desodorante, odiaba el olor, me daba olor a transpiración, me manchaba la ropa...", agregó.

"Un día me crucé a un señor en Cozumel que me dijo: ‘No uses desodorante, ponete limón’. Y dije: ‘Bueno, voy a probar’. ¡Ey! Es mágico eh, mágico", expresó.

Recordemos que Nadal suele compartir en sus redes sociales sus trabajos como modelo y su vida cotidiana. Además, comenzó a trabajar para Playboy TV. "Se trata de una serie de entre 8 y 10 videos, de dos minutos cada uno aproximadamente. Y, en cada uno de ellos, la cosa arranca con ropa y termina conmigo desnuda", afirmó la influencer sobre el material exclusivo que realizó para el portal de contenidos para adultos.