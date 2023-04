Romina de Gran Hermano estuvo en su mansión de Pinamar con sus hijas y mostró imágenes inéditas

Luego de estar más de cinco meses encerrada en la casa de Gran Hermano, Romina Uhrig se reencontró con sus tres hijas, Mía, Nina y Felicitas y, tras tanto extrañarse, la familia decidió apostar por unas mini vacaciones, aprovechando los feriados de Semana Santa. La exdiputada y las pequeñas fueron a una mansión en la costa argentina y hay imágenes de la estadía.

La escapada, casi como un alivio para el caos mediático tras la participación en el reality show más importante de la televisión, se dio luego de una entrevista en A la Barbarossa, en la que la hija más grande Mía confesó que la participación de su mamá en el reality le generó “un poco de bronca”, para sorpresa de la conductora y de Romina. “Se enojaba mucho, pero bueno, nadie es perfecto”, dijo después.

Obviamente, el pequeño viaje necesitaba un integrante más para que sea perfecto: Caramelo también pudo disfrutar de la playa y tuvo su primera visita al mar. El can fue uno de los protagonistas de la recta final de Gran Hermano y entre todos los participantes decidieron que fuera Romina quien se quedara con él, mientras que Marcos Ginocchio, el ganador del certámen, adoptó a la otra perrita, Mora.

La exdiputada por el Frente de Todos mostró diversos momentos de las vacaciones por el fin de semana largo. En uno de los videos, donde se la ve caminando junto a sus hijas y a Caramelo, escribió: “Mi felicidad son ustedes, mis amores más puros”. Además, subió una foto con Franco, uno de los hijos de la relación anterior de Walter Festa.

“Bueno, acá estamos con Caramelito, está conociendo Pinamar Caramelo. La costa argentina, estamos acá, estamos muy bien, muy contentos. Ahí está Mía, ahí está Juani, estamos yendo con las nenas que están en los jueguitos. Saludá Caramelito”, dijo Romina en otro video que la mostraba paseando con el can por las calles de Pinamar.

La casa donde se alojaron, propiedad de su expareja Walter Festa, fue uno de los motivos de polémica en los diferentes medios que acusaban al matrimonio de enriquecimiento ilícito durante su gestión de gobierno. Cabe recordar que, dentro del reality show de Telefé, Romina hizo hincapié múltiples veces en que su motivo para ingresar a la competencia era poder asegurarle una vivienda a sus hijas.

Hace algunas semanas, la panelista de LAM, Yanina Latorre, contó que la propiedad está ubicada en el barrio Villa Robles, al lado de la Costa Esmeralda y es “uno de los más caros de Pinamar”. En el lugar hay cerca de 80 construcciones, que poseen entre 500 y 600 metros cuadrados de playa. La angelita aseguró: “La casa de ellos tiene playa privada y motos de agua en la puerta”

En tal sentido, Romina aclaró: “No tengo propiedades. Yo me casé con él porque lo amaba un montón. Tuve dos hijas y lo que menos quería era estar peleándome por un terreno. No tengo propiedades porque sino no me hubiera expuesto a un programa de televisión sabiendo que podían decir un millón de cosas sobre mí”.