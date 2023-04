Luciano Castro relató el drama que sufrió al salir del teatro: “Me agarraron del cuello y…”

Para las figuras públicas, a veces, un buen momento entre decenas de fanáticos puede convertirse rápidamente en una situación caótica y tensa. Para Luciano Castro, la noche del viernes se transformó en puro desastre cuando una persona lo atacó a la salida de una función de “El Divorcio”, comedia en la que comparte escenario con Flor Vigna, Pablo Rago y Carla Conte.

En un primer momento se habló de un intento de robo hacia el actor, que tiene por hábito saludar a los fanáticos que se acercan al final de cada espectáculo. La situación quedó registrada en videos y las filmaciones dan cuenta de una confusa situación a la salida del Multiteatro.

En el video que se viralizó rápidamente en las redes se ve cómo Luciano Castro se gira rápidamente y algo desconcertado, hacia un joven que acaba de pasar por su lado, muy alterado. Luego, Castro intentó ir detrás del desconocido pero uno de los agentes de seguridad que estaban presentes lo detuvo, mientras que otro alejó a la persona sospechosa y la arrastró fuera del cuadro.

Ahora, Luciano decidió aclarar la situación y en diálogo con El run run del espectáculo, el actor explicó que un joven presente entre el grupo de gente que esperaba para saludarlo se arrojó sobre él de forma violenta, confirmando que no fue víctima de un robo. “Hay mucha gente en la calle Corrientes y un chico que no sé en qué estado estaba se me tiró y me agarró del cuello”, relató Castro.

El actor de una de las obras más exitosas de la temporada 2023 reaccionó casi inmediatamente al sentir el contacto físico y percibir el peligro: “Yo no hice más que agarrarlo y sacarlo, como corresponde. Lo agarré y lo tiré para el otro lado y me fui”, explicó el protagonista de múltiples telenovelas argentinas como Lalola, Valientes, Herederos de una venganza, entre otros.

“Obviamente que quedás mal, imaginate que salís del teatro, sala llena, te está la gente esperando para una foto ¡Y tenés que sacar a un tipo que se te tiró arriba del cuello!”, se lamentó Castro acerca de la situación de la noche del viernes.

Luego, Castro volvió a hacer hincapié en que no se trató de un ataque relacionado a un intento de robo: “Pero bueno, es un tema mucho más profundo que el pibe en situación de calle que se me tiró encima. Pero estoy bien y no me quisieron robar. No pasó nada”.

Mientras tanto, las redes sociales iniciaron su propia investigación y una usuaria afirmó haber presenciado el momento y opinó: “Fue un momento horrible. El ladrón estaba sacado”. Otros de los comentarios fueron: “No puede ser que haya tanta impunidad”, “no se salva nadie” y “viven robando a la salida del teatro”.