Revelan los apodos que Luciano Castro le puso a Flor Vigna en la intimidad

Flor Vigna y Luciano Castro protagonizan una historia de amor como pocas en el mundo del espectáculo. Ahora, la modelo y cantante estuvo invitada al programa Vivo para vos (El Nueve) y reveló detalles de su vínculo amoroso con el actor.

Durante la charla, sorprendieron a Flor con varios videos de sus seres queridos, entre ellos su pareja. "Hola, Chinita, mi amor, quería decirte que te amo, lo feliz que me hace que seamos novios", expresó Castro. Luego, agregó: ·Me llevás a mi mejor versión".

Luego, agregó: "Me pidieron que cuente una anécdota, y la que me quedó grabada, a ver si te acordás, fue la primera vez que nos fuimos a la vuelta de tu casa, a la esquina crota esa a comernos un sándwich gigante, gigante, gigante, que cuando llegó a la mesa, toda la gente que estaba en ese lugar pensó que nadie se lo iba a poder comer. Contale ahí qué pasó a Julián y a Carolina".

Finalmente, preguntó: "¿Qué pasó con ese sándwich? ¿Fue rival o no fue rival para ‘el Tanque’ Vigna?". Entre risas, la joven reveló: "Él me dice ‘Tanque’, tiene apodos amorosos. Hermosos". A continuación, añadió: "Me dice ‘el Tanque’, ‘Chochán’, ‘Chinita’".

"Pero siempre me lo dice con amor. Creo que es una de las personas que más me ha hecho querer mi cuerpo también. Siempre. Es muy motivador Luchito y en lo corporal también. Él me ve ir a algún lugar y lejos de celarme, dice: ‘No, animate a más’", cerró Vigna.