La polémica opinión de Cinthia Fernández sobre la inseguridad: “La justicia por mano propia es…”

La inseguridad es un flagelo que late en la sociedad y que provoca diversas reacciones, principalmente la indignación por la proliferación de robos, asaltos y hechos de violencia. En ese raid, Cinthia Fernández construyó una opinión polémica en Nosotros a la mañana.

En su rol de panelista, la mediática divisó con atención un informe que armó la producción con un compendio de casos, que se vincularon por el accionar de las víctimas, que coincidieron en llevar a cabo un accionar para defenderse, de diferentes maneras.

Una vez que culminó el fragmento de esos hechos, Cinthia no dudó en tomar la palabra y dejar sentada su posición, que se refiere a una saturación, que incluso padeció en personalmente en ocasiones y en cierto punto avaló la justicia por mano propia.

En primera instancia, el conductor Pollo Álvarez reflexionó: "Son casos muy recientes, donde se abre un debate... La gente, cada vez más, sabe de leyes para saber hasta dónde puede defenderse o accionar. Porque hemos visto mil veces que le van a robar a una persona, lo quiere matar, termina siendo al revés y al que le fueron a robar termina preso".

Por su parte, la panelista Mariel Di Lenarda aportó un análisis interesante y sostuvo: "Yo no estoy a favor de que la gente esté armada, porque no estamos educados para eso. Ahora, nadie te defiende... Entonces, la saturación, la desesperación, hace que muchas veces terminen en hechos como este".

Al escuchar a su compañera, Cinthia Fernández saltó con su tajante definición y exclamó: "Ustedes saben del team que soy, soy team informe... No me daría el valor para hacerlo, porque ya me han robado y lo único que hice fue bajar la cabeza y 'llevate todo'. Pero a mí, perdonen, me da mucha alegría".

El conductor le preguntó sobre si estaba de acuerdo con las víctimas que reaccionaron, frente a lo cual la mediática exteriorizó: "Yo te juro, a mí la sangre me da impresión, cuando veo a una persona que le pegan me agarro la cabeza, me tapo... Es como un acto reflejo. Pero, cuando veo esto, te juro que me dio tanta alegría. Yo terminé con una sonrisa después del informe".