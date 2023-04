Cinthia Fernández mostró los moretones con los que volvió su hija tras pasar tiempo con Matías Defederico

La historia entre Cinthia Fernández y Matías Defederico no terminará nunca, no existen ningún indicios que augure un coto a esa guerra de años, que suele caracterizarse por reclamos económicos y también por situaciones más delicadas, como los tratos a las tres hijas.

La mediática ya ha expresado en reiteradas ocasiones que una de sus pequeñas tomó la decisión de ver en escasas ocasiones a su padre. Y ahora redobló la apuesta al exhibir unas pruebas, que poseen múltiples interpretaciones, pero que ratifican un episodio doloroso.

En un ida y vuelta con su ex suegra, Cinthia apretó el acelerador con la intencionalidad de demostrar que no miente en todos los reclamos que suele elevarle a Matías, ya sea en sus apariciones en los medios de comunicación, como en sus contenidos en las redes sociales.

Cinthia Fernández contra su ex suegra.

Fernández saltó a sus stories para “denunciar” que la madre de Defederico desarrolla maniobras para perjudicarla, por eso escribió:” Se crea un usuario trucho y lo tapa. No respeta las leyes pero hoy llamé al Juzgado y es inminente que va a pagar multa y además de eso es cagona y lo borra".

En la continuidad de descargo, Cinthia añadió: “"¿Ridícula? ¿Mentirosa? ¿Quién le arruinó la vida a quién? Cualquier duda de estos hechos, vaya y denuncie calumnias e injurias. Ah, cierto que ya admitió todo en la tele, usted y su hijo".

Y luego añadió unas fotos que presentó ante la justicia y que retratan unas lastimaduras que padeció una de sus hijas, tanto en la frente como en los pies cuando estaba bajo la custodia de Matías. Todo un material muy sensible, con el que pretendió dejar una constancia.

Cinthia Fernández mostró los moretones de su hija.

Para rematar, Cinthia aceleró contra su ex suegra y en consecuencia contra su ex marido y exclamó: "Así que dejen de romperme las pelotas y sumen callándose la boca!!! Y si no, a pagar viejo! Ambos. Nunca mejor dicho, que lo que se hereda no se roba".