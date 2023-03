La bronca de Cinthia Fernández con Flor de la V: “Es una sorora selectiva porque…”

El fallecimiento de Tristán sigue siendo tema en los medios en estos días, ya que no sólo hubo mensajes recordándolo con cariño y expresiones de dolor, también hubo manifestaciones un tanto alegres, como la de Cinthia Fernández.



Sucede que la panelista mediática había trabajado con él y no fue justamente bueno el recuerdo que le quedó de aquella experiencia, ya que lo terminó denunciando por violencia de género.



Enterada de la noticia de la muerte de Tristán, Cinthia Fernández, sin hacer una referencia clara, dejó un comentario polémico en Twitter. “Buen día. ¡Qué hermoso día! ¿Cómo andan ustedes?”, escribió.

El descargo de Cinthia Fernández contra Flor de la V.



Por otra parte, quien sí se mostró muy dolida con el fallecimiento de Tristán fue Florencia de la V, quien en Intrusos tuvo sentidas palabras. “Conmigo fue una persona muy generosa, que me enseñó muchísimo. Yo lo admiraba”, aseguró Flor.



Cuando escuchó las palabras de la conductora, Cinthia Fernández estalló y dejó un fuerte descargo en redes sociales. “La sorora Flor de la V. No esperaba menos. Qué lástima que no veas algo que todo el medio sabía. Y de última si no lo viste vos y no te pasó a vos, no significa que al resto de las mujeres que denunciamos acoso de este degenerado no lo hayamos vivido. ¿Te enumero?”, tuiteó.



“Por ahí no te enteraste. Rita Pauls, Cecilia Roth, Karen Reitchardt, yo… Podría seguir con chicas que no son conocidas. Digo, para que te enteres, ya que no viste nada, sorora Flor de la V”, agregó Cinthia en otro tuit.

No obstante, la panelista de Momento D continuó con su arremetida contra Flor de la V y le siguió reprochando cuestiones del pasado. “Che, Flor de la V, ¿vos sos la que te alegraste de la muerte de Mauro Viale por tu mala experiencia? Ah sí, no escupas para arriba”, le dijo.



“Conclusión final, Flor de la V, señora conductora soroselectiva, seguís siendo igual de ‘buena’ persona que antes. #SacandoLasCaretas. ¿Te suena?”, concluyó Cinthia Fernández sobre los dichos de la conductora.

