La reacción de Julieta de Gran Hermano ante las pruebas de infidelidad de su novio

Julieta fue una de las tres finalistas de Gran Hermano, por lo que fue de las pocas participantes que completó los cinco meses de aislamiento dentro de la casa más famosa del mundo, como la llamaba el conductor, Santiago del Moro.



Durante su estadía, se dieron dos situaciones en las redes sociales. Por un lado, la difusión de supuestos chats en los que su novio, Lucca, mantenía conversaciones con otras mujeres; por el otro, el ruego desesperado de los fans tanto de Julieta Poggio como de Marcos para que pasara algo entre ellos.



El tiempo transcurrió y con Marcos Ginocchio, el ganador de Gran Hermano, nunca hubo más que buena onda y las especulaciones de una atracción entre ellos se fueron disipando hasta esfumarse cuando los dos aclararon, afuera, que sólo se ven como amigos.



No obstante, aún quedaba una cuestión por resolver y estaba vinculada a las supuestas infidelidades de Lucca. Sobre esto, sus fans comenzaron a enviarle a Julieta capturas y pruebas de que su novio había estado con otras mujeres durante su estadía en la casa.



Sin embargo, esta situación parece no gustarle para nada a Julieta Poggio, quien en su visita a LAM aprovechó para hacerles un pedido muy concreto y contundente a todos sus fanáticos y seguidores de las redes sociales.



“Nos reencontramos y estamos muy bien. Fue hermoso y sentí como si el tiempo se hubiera congelado. Él cree en mí como yo creo en él. Lo amo”, comentó Julieta en su visita a LAM, en donde continuó hablando de su relación.





“Quiero aprovechar para pedirle a las chicas que me siguen en Instagram, que seguramente lo hacen desde el amor para cuidarme, no me manden más las capturas, porque es todo mentira”, agregó la ex participante de Gran Hermano.



“Me hace mal y es todo mentira. ¿Qué se piensan, que no sé cómo habla mi novio? No me manden más. Nosotros estamos re enamorados”, enfatizó Julieta. Ahora, habrá que ver si el envío de esas supuestas pruebas se detiene o continúan llegando.