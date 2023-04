Viviana Canosa reveló un impactante dato íntimo que le contó Lucas Benvenuto sobre sus primeros encuentros con Jey Mammon

Este jueves, Viviana Canosa dio a conocer un impactante dato íntimo que le confesó Lucas Benvenuto, sobre sus primeros encuentros con Jey Mammon, que según el denunciante se produjeron cuanto tenía 14 años.

Con su habitual estilo frontal, Viviana Canosa volvió a condenar a Jey Mammon, y cuestionó su reciente viaje a España. "No hay operativo lavandina que pueda lavarle la imagen a un pedófilo, un pederasta, a un tipo que se animó a tocar a un niño o una niña", sentenció la coonductora en +Viviana (LN+).

Además, Viviana Canosa dio a conocer un controversial dato íntimo de Lucas Benvenuto, que según la periodista el propio joven le confió, en relación a su desarrollo físico en sus primeros encuentros con Jey Mammon.

Lucas Benvenuto, el joven que hizo una grave acusación contra Jey Mammon por abuso sexual. Foto: Instagram @lucasbenvenutoo.

"Hablando con Lucas hace ya muchos días, me contó algo muy fuerte. Cuando Jey Mammón abusó de él a los 14 años, todavía él no tenía desarrollado su vello púbico. Era una criatura, era un niño, era un ser absolutamente inocente, ya roto por todos los hijos de su madre que habían abusado de él", reveló Canosa.

Mientras tanto, Jey Mammon se encuentra en Madrid, en lo que el calificó como un viaje de descanso en medio de la tormenta mediática desatada por las acusaciones de Lucas Benvenuto.

Al llegar a España, el actor y músico fue abordado por móviles de LAM (América) y Socios del Espectáculo (El Trece). "No vine a vivir, vine a pasar unos días, a descansar un poco. Dicen como 'se escapó del país...', solo vine me vine a relajar, si me dejan, me relajo, sino es difícil. Qué pesadilla", explicó Jey Mammon respecto a su estadía en la capital española.