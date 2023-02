A dos días de su vuelta a la televisión, Viviana Canosa confesó su reciente romance con un político

A un par de días de su esperada vuelta a la televisión, esta vez a través de la pantalla de La Nación +, Viviana Canosa hizo una serie de contundentes confesiones en la previa del debut de +Viviana, el ciclo con el que regresa a la pantalla chica desde el lunes 6 de febrero a las 23.

Si bien Viviana Canosa reconoce que este año es clave para el periodismo de actualidad y debate político, puede ser su última temporada en la televisión para tal vez dedicarse a la política. “Tengo ganas de cambiar”, advirtió en diálogo con Pablo Mascareño para LA NACION.

En un momento de la extensa charla, Canosa aseguró que quisieron cancelarala en los medios por su postura en contra del aborto. "Me vinieron a ofrecer guita para que no hablara más sobre eso". En tanto que cuando le preguntaron sobre quién le ofreció dinero, la conductora respondió categórica: "Gente de la política. Es un negocio, por eso dije que conmigo no cuenten. En su momento me costó caro, pero, equivocada o no, hago las cosas porque las siento. Muchas colegas me llamaban para decirme que pensaban como yo, pero que no se animaban a decirlo públicamente. Si se hubiesen animado, no me habrían dejado tan sola. No puede ser que toda la tele sea (pañuelo) verde. Se hablaba del aborto a las tres de la tarde pero a mí no me dejaban mostrar el video de un aborto a las diez de la noche porque era muy violento. Un aborto, para mí que soy religiosa, es un crimen. Sin embargo, se tocaba el tema a cualquier hora, con chicos en formación que miraban eso".

Durante la entrevista, cuando consultaron a Viviana Canosa por su vínculo con Alberto Fernández, la periodista contestó: "No, lo entrevisté mucho y hace dos años, antes que entrase a América, me pidió disculpas por lo sucedido". Luego aclaró que ese pedido de perdón se refirió "a una amenaza fuerte de parte de él, una patoteada".

En tanto que sobre la posibilidad de dialogar con Cristina Fernández de Kirchner, Viviana Canosa aclaró: "La entrevistaría, pero no accede a ninguna entrevista, supongo que se las concede a gente afín a ella para que no le puedan repreguntar".

Sobre su evolución en su carrera profesional, Canosa explicó por qué no volvería a hacer periodismo de espectáculos. "Cuando termino una etapa, la termino para siempre. Me aburriría haciendo espectáculos, no sabría de quién hablar. El famoso cambió, hoy es famoso uno que tiene un millón de seguidores en las redes y, quizás, yo ni sé quién es", argumentó.

En el territorio personal, cuando le preguntaron a Viviana Canosa sobre los romances que le han adjudicado con figuras de la política, la periodista retrucó: "Los romances con políticos que sí tuve no los conoce nadie. En los últimos tiempos tuve una relación con alguien de Cambiemos. Nadie lo va a saber. Es una gran persona pero me di cuenta que no estoy en condiciones de dedicarle a un hombre más tiempo que a mi hija. Soy de entregarme cuando me enamoro, pero a este hombre le escatimé. Además, me da mucho pudor. Nunca le presenté a mi hija a nadie. No puedo, me da mucha vergüenza".

Además, Canosa confesó que esta relación se extendió por algunos meses durante el año pasado, y que el político en cuestión fue entrevistado por ella varias veces en su programa.