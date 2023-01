Viviana Canosa explotó contra Alberto Fernández: “Es el peor presidente de…”

Luego de desaparecer de la escena tras su escandalosa salida del Grupo América, Viviana Canosa regresó al centro de todas las miradas y este joven inicio de 2023 la encuentra con nuevos desafíos. Desde febrero la conductora regresará a la televisión con un proyecto para LN+, pero antes pasó por el programa de Marcelo Polino y disparó contra el Presidente de la Nación, Alberto Fernández.

Este sábado, Canosa estuvo como invitada en el programa Polino Auténtico, ciclo que desde hace varios años se transmite por Radio Mitre y con Polino al frente. Allí, la periodista de 51 años disparó con todo e inauguró una nueva sección dentro del formato denominada 'Qué opinás de...'.

"Esto lo estamos inaugurando con vos, sos como la madrina de esto", introdujo Marcelo dirigiéndose a Viviana, que sin fallar a su efusiva picardía lanzó: "Soy la madrina Poli, me encanta (risas)". Luego el presentador contó la mecánica: "Yo te voy a mencionar a alguien, si querés decir algo de esa persona podés, sino decís 'paso' y no pasa nada".

"Arranquemos por Alberto Fernández", dijo Polino, yendo al hueso desde el primer momento. Fue entonces cuando, sin filtro alguno, Canosa no dudó ni un segundo y gatilló: "Uh... Alberto Fernández, el peor presidente de la historia".

Como parte de este ping pong y haciéndolo súper dinámico, el periodista de Mitre siguió sugiriendo nombres. "Cristina Fernández", deslizó, a lo que Viviana continuó en su salsa: "Cínica, y ahora condenada. No creo que vaya presa pero sería buenísimo que la justicia actúe y que los argentinos sepamos que el que las hace las paga".

Polino también le preguntó por Mauricio Macri, otro de los ex presidentes de nuestro país. En este caso, la periodista detalló: "Mauricio Macri perdió la gran oportunidad de su vida... una pena... fue una oportunidad perdida".

Viviana Canosa no se guardó nada y fiel a su estilo disparó contra todos.

Luego, consultada por el futuro del país, Canosa contó: "Si pienso de acá a un año no tengo la menor idea de lo que va a pasar en este país. No me imagino quién va a ser el presidente, no imagino cómo va a ser este año que acaba de comenzar... En Argentina todo puede pasar. Me quedo con los festejos de este Mundial, me quedo con Scaloni líder total y absoluto, con humildad, con empatía y valores... se necesita un presidente con esos valores".