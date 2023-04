La famosa actriz argentina que estaría alojando a Jey Mammon en España

Este jueves, Jey Mammon llegó a España en medio del revuelo generado por las acusaciones de abuso sexual en su contra que formuló Lucas Benvenuto en la Justicia y en los medios. Y ahora, dieron a conocer el nombre de la famosa actriz argentina que habría recibido en su casa al exconductor de La Peña de Morfi (Telefe).

En el programa A la Tarde (América), Luis Ventura dio detalles sobre la artista que estaría alojando a Jey Mammon en su casa. "Me pasaron la información de que Jey Mammón va a parar en el domicilio de Cecilia Roth, amiga incondicional de Jey. Ella está en España y en este mal momento que le toca vivir le abrió las puertas de su casa para abrigarlo, contenerlo y bajarle los decibeles. Está confirmado".

Al llegar a Madrid, Jey Mammon fue interceptado por periodistas de programas de espectáculos de nuestro país que le hicieron preguntas sobre su estadía en España tras la polémica denuncia de Lucas Benvenuto.

Jey Mammon fue interceptado por la prensa al llegar a Madrid. Foto: Captura TV.

Si bien Jey Mammon no especificó cuánto tiempo se quedará en la capital española, aseguró que fue en plan de descanso y no para quedarse a vivir allí.

"No vine a vivir, vine a pasar unos días, a descansar un poco. Dicen como 'se escapó del país...', solo vine me vine a relajar, si me dejan, me relajo, si no, es difícil. Qué pesadilla", expresó con fastidio Jey Mammon antes de subirse a un taxi.