La sorpresa que enfureció a Jey Mammon al llegar a España

Durante la noche del miércoles, Jey Mammon se embarcó rumbo a España. El conductor abandonó el país luego del escándalo que se desató tras la denuncia que le hizo Lucas Benvenuto por supuesto abuso sexual.

Un móvil de LAM (América TV) lo encontró en Ezeiza. Al ser abordado por el cronista, evitó revelar a dónde se dirigía y tampoco quiso responder preguntas.

Finalmente, este jueves al mediodía Jey aterrizó en el aeropuerto de Barajas, Madrid. Pero se sorprendió al encontrarse con varios medios argentinos presentes en el lugar. Consultado sobre cómo se encontraba, Mammon se limitó a responder "Muy bien". Ante las otras preguntas solo atinó a responder "Gracias".

En tanto, una de las cronistas le preguntó puntualmente por qué no había hablado con Ángel de Brito. "Porque no me la pidió", respondió.

Jey Mammon en el Aeropuerto de Barajas.

"¿Crées que vas a poder descansar?", le consultaron. "Si me dejan ustedes, sí", replicó. "¿Cómo te sentís ahora?", continuaron las preguntas. "Un poco asediado, porque me vine a descansar un poquito y no me imaginé que me iban a esperar", admitió.

"¿Notás un maltrato de parte de los periodistas?", le preguntaron. "De parte de ustedes, no. Pero dije que no iba a hablar más y por lo pronto esperaría que lo entiendan. Acá terminó mi parte con ustedes", respondió el conductor.

Y ante la insistencia sobre el tiempo que se quedará en España, señaló. "No vine a vivir, vine a relajar un poco, porque es como que se escapó del país. Me vine a relajar, si me dejan, me relajo. Si no me dejan, va a ser difícil".

Jey Mammon en Ezeiza, previo a su viaje a España.

"¿Podés decirnos cuánto tiempo te vas a quedar acá?", insistió una de las cronistas. "Qué pesadilla", resopló el conductor, mientras buscaba abordar un taxi. "No voy a contestar nada, ya di todas las notas que tenía que dar. Vine acá a descansar", se limitó a responder.