La teoría sobre la salida de Viviana Canosa de eltrece

Y continuó: "Yo no tengo ningún dato pero esto se veía venir desde el principio, porque nadie puede salir a ensuciar a tanta gente de la manera que esta mujer lo hizo, sin algún tipo de apoyo. Ella hacía mucho que no estaba en canal de aire y dijo ‘¡voy a explotar todo!’".

" Todo lo que digan de mí, sé que vende . No me toca nada de lo que digan. Sí me llama poderosamente la atención lo que disfrutan de si nos levantan. Mi contrato vence a fines de julio, y ayer lo llamé a Pablo Codevila, y tuvimos una charla hermosa", explicó Canosa .

"Si tenemos el boleto picado o no, en la vida lo tenemos, nacemos y nos morimos. Me picaron el boleto en mis laburos cincuenta millones de veces. No quisiera que terminemos porque somos un equipo bárbaro. Ayer le decía a Pablo si eso va a pasar avísenos antes, no quiere ser como el cornudo que es el último que se entera", añadió la conductora.