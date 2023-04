Carlos Casella, el "puto" que canta sobre el amor y la masculinidad

“¿Por qué no nombrarnos en el título de un show?”, se pregunta orgulloso Carlos Casella horas antes de subir a escena nuevamente con Puto y orquesta. Es que, a diferencia del habitual uso que se le da a puto, en el mundo gay, cuenta, no es un insulto sino, muchas veces, una forma de llamarse. Y así se llama él.

En este espectáculo, el reconocido actor, cantante, bailarín y coreógrafo, interpreta canciones de amor y masculinidad. Y fue en la búsqueda del repertorio donde descubrió que, en su caso, “la masculinidad tiene más que ver con la palabra puto que con la palabra masculino”.

En diálogo con MDZ, se explaya: “El título es un poco un juego. Es usar una palabra que siempre fue oscura, estigmatizante y volverla como un bagage personal. Es tirarle una luz, iluminarla y ponerla al lado de una palabra que siempre muestra sofisticación, como es orquesta. Un puto como si fuera el diamante de una joya rodeado de un metal que lo engarza, la orquesta”.

Carlos Casella interpreta un repertorio "romántico, sensible y muy melancólico" / Foto: Nacho Sánchez

El proyecto surgió por una materia pendiente de Casella: el lado B de Babooshka! Canciones de Mujer. En ese mítico y ovacionado concierto, reversionaba melodías que siempre cantaron intérpretes femeninas. Era una suerte de “rosario de canciones”, unidas tanto por su gusto musical como por su historia personal. Ahora, en cambio, se apropia de temas icónicos del mundo LGBTIQ+ y de aquellos que, reconoce, lo impactaron en su construcción de la masculinidad.

Dentro del “romántico, sensible y muy melancólico” repertorio hay canciones de Ney Matogrosso, Isabel Pantoja, Marilina Ross, Piero y La Lupe, entre otros. “Me guío más por intérpretes que por autores. Son canciones épicas que todos conocen y también hay algunas mías”, detalla y, de todas, destaca Quereme… tengo frío, melodía que lo persigue desde hace años y que ahora cantará frente al público.

No es la primera vez que habla sobre el amor en sus trabajos. El año pasado, por ejemplo, dirigió a Griselda Siciliani en Pura sangre, el amor es un monstruo. Si bien Jorgelina Aruzzi fue quien le dio forma al texto, todos los miembros del equipo aportaron experiencias personales para la creación de este espectáculo musical que contaba la historia de una coleccionista de rechazos amorosos.

Ahora, inevitablemente este sentimiento universal atravesó el repertorio. “Cuando me meto a elegir canciones, casi siempre hablan de amor y no siempre de un amor mirado como en la actualidad. Son de otras décadas que tienen la mirada romántica o vintage del amor. En algún punto, me parece bastante teatral -indica-. Acá, puto tiene que ver mucho con a quién elegís para construir tu masculinidad, con quien estás al lado. El tema del amor es ineludible. Es una cuestión de gustos”.

Pedro Onetto, Nicolás Rainone,

Tomás Carnelli, Benjamín Baez y

Gustavo Lesgart acompañan a Casella en escena / Foto: Nacho Sánchez

Y si bien las melodías que interpreta en Puto y orquesta hablan de un “amor novelado”, él tiene una concepción diferente. “No considero que el amor, de uno a uno, sea posible de la manera que se construyó en el último siglo; que todos los condimentos o las decisiones tengan que recaer sobre una misma persona: la compañía, la economía, el sexo, el cariño. Estoy en un momento en el que me gustaría construir algo que tenga que ver con esa libertad y distribuir en distintas personas”, señala.

Dos años atrás, Casella dio el gran sí con su mejor amigo, el coreógrafo Gustavo Lesgart. “Me casé con la idea de protección; para poner una institución que es del mundo al servicio de mi pensamiento, de mi opinión. No somos pareja, y lo aclaro porque en algún momento lo fuimos y creen que volvimos a serlo. Somos pareja en casamiento y no en la vida”, explica.

Para el multifacético artista, existe en la sociedad una idea cristalizada de cómo es y cómo puede ser el amor. Antes de terminar la charla, va al grano y asegura: "El amor se fundó con una idea de injusticia y limitación".

Para agendar

Puto y orquesta

Sábado 8, 21 horas, en ND Teatro (Paraguay 918, CABA). Entradas en Plateanet.