El costoso regalo que le dio Tamara Báez a L-Gante por su cumpleaños

Este miércoles, L-Gante le dio la bienvenida a sus 23 años junto a amigos y conocidos en una increíble fiesta. La celebración tuvo lugar en su mansión a medio terminar ubicada en Luján, Buenos Aires.

Si bien L-Gante y Tamara Báez tuvieron sus momentos de peleas y reconciliaciones, actualmente se encuentran separados y así les va mucho mejor.

El anillo de oro que le dio Tamara Báez a L-Gante por su cumpleaños. Créditos: captura de pantalla.

La ex novia del cantante de cumbia no se perdió el festejo y le llevó a L-Gante un costosísimo regalo. La influencer compartió un video en su nueva cuenta de Instagram, en el que se puede ver un anillo de oro de 18 quilates que tiene en el medio una gema talla y un grabado personalizado: "The world is yours" (el mundo es tuyo).

El anillo fue adquirido en la joyería El Fenicio. Esta joya tiene un valor aproximado de 118 mil y 280 mil pesos; el precio depende del trabajo del orfebre en la pieza, el peso bruto y el gramaje.

Tamara Báez asistió a la mega fiesta de su ex pareja y subió a sus historias algunos detalles de la celebración: una mesa llena de comida que tenía una fuente de queso, una picada, papas fritas, empanadas, sánguches de miga y muchas delicias más; un toro mecánico; shows musicales; DJ's; y otros detalles más que no pasaron desapercibidos.

Indudablemente, L-Gante tuvo uno de sus mejores cumpleaños.