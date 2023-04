Conocé el grado de estudios de Lali Espósito

Lali Espósito nació y creció en el barrio porteño de Parque Patricios y allí cursó sus estudios escolares. Egresó del colegio San Vicente de Paul y luego decidió dedicarse de lleno a su carrera artística.

Lali Espósito: sus primeros años y sus estudios en Parque Patricios

Mariana Espósito nació el 10 de octubre de 1991 en Buenos Aires. Cuenta la historia que su hermano Patricio, un año mayor que ella, no podía pronunciar correctamente “Mari” y decía “Lali”, y así fue como la artista se ganó su apodo desde pequeña. “Era una chica de barrio y veía muy lejos el poder llegar a la tele”, declaró en una entrevista en la que recordó sus primeros años de vida. “En mi casa de Parque Patricios, lo mío era jugar al fútbol con mis vecinos y con las 3 Barbies que tenía”, agregó la actriz y cantante.

Lali Espósito y la portada de su nuevo disco - Fuente: Instagram Lali (/lalioficial)

Desde pequeña cursó en el colegio San Vicente de Paul y siempre fue una buena alumna. Allí completó sus estudios secundarios, siendo ya una artista conocida que tenía una trayectoria compuesta por títulos como Rincón de Luz, Floricienta y Casi ángeles.

Lali Espósito y su “cuota de suerte”: así fue como llegó a Cris Morena

La otra hermana de Lali, Ana Laura, también tuvo un rol determinante en la vida de la artista. Es que, cuando la pequeña Mariana vio un anuncio de un casting en la televisión, ella la acompañó sin que sus padres supieran nada al respecto. Fue entonces cuando el destino hizo su primera jugada maestra. Resulta que Lali y su hermana se bajaron mal del colectivo, se pusieron en una fila equivocada y se terminaron encontrando en un casting de Cris Morena.

Lali, que entonces tenía 10 años, volvió frustrada a su casa debido a que no la hicieron actuar. Al poco tiempo, sonó el teléfono del hogar y atendió su madre, quien no sabía nada de ningún casting. El resto es historia conocida. Lali debutó en Rincón de luz y desde entonces no paró. “Cumplí muchas cosas que pensé que eran imposibles”, dijo sobre sus comienzos.

También reveló que, de chica, su futuro “parecía ser otro”. “Romper estructuras, salir y demostrarle a la gente que se puede hacer otra cosa, todo eso es fuerte. Y eso que a mí se me hizo fácil”, agregó. Para finalizar, la protagonista de El fin del amor reconoce que tuvo a la fortuna de su lado: “tomarme un bondi, equivocarme de casting y terminar trabajando con Cris Morena, eso es suerte”, expresó.