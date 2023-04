Antes de abandonar el país: el acto fallido de Jey Mammon que alertó a todos

Jey Mammon decidió alejarse del escándalo mediático que se generó luego que Lucas Benvenuto lo denunciara por presunto abuso sexual. En este sentido, el conductor decidió abandonar el país y embarcarse en un vuelo rumbo a España.

En Ezeiza, fue abordado por un móvil de LAM (América TV). "Necesito relajar la cabeza y pensar un poco", dijo ante la consulta del movilero sobre los motivos que lo llevaron a tomar esta decisión.

"Es la primera vez que te exponés así. ¿Tenés miedo que haya personas que puedan reaccionar mal a tu presencia?", le consultó el cronista. "Me ves así solo frente a toda la gente, ¿me ves con miedo? No tengo más nada que decir, ya hablé y dije todo lo que tenía que decir. Di las notas que tenía que dar y no tengo nada que decirte Santi, ya te lo dije por WhatsApp lo que tenía que decirte", respondió el exconductor de La Peña de Morfi.

Jey Mammon minutos antes de abordar un avión rumbo a España.

Las repercusiones en las redes sociales no se hicieron esperar. Más allá de las críticas por la actitud que tomó el conductor, a muchos les llamó la atención un detalle en la gorra que llevaba puesta Jey: la letra "F".

Para el público más joven, esa letra tiene una connotación negativa. La "F" es utilizada para dar el pésame en el Call of Duty. En el famoso videojuego se pedía al jugador que mostrará sus respetos por la muerte de uno de los personajes pulsando esa letra en particular. Luego, esa misma metodología se volcó en las diferentes redes sociales y al vocabulario Millennials.