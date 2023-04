Jey Mammon confesó por qué no muestra el audio de Lucas Benvenuto que perjudicaría al denunciante

En su segunda entrevista en televisión, Jey Mammon se refirió nuevamente a un audio que le envió Lucas Benvenuto y que presuntamente podría avalar la versión del actor respecto a la acusación en su contra.

En diálogo con Baby Etchecopar, Jey Mammon volvió a sostener que en su vínculo con Lucas Benvenuto primó el amor y no una situación de abuso sexual. Recordemos que joven que hoy tiene 30 años había accionado en 2020 ante la Justicia contra el artista, y el caso fue declarado prescripto.

Además, Jey Mammon insistió en la nota que le dio a Etchecopar con su argumento de que cuando conoció a su denunciante Lucas Benvenuto tenía 16 años, y no 14 como declaró el joven que actualmente reside en Ushuaia.

Lucas Benvenuto, el joven que denunció a Jey Mammon por abuso sexual de menores. Foto: Instagram @lucasbenvenutoo.

Respecto a los elementos que avalarían su versión, el actor remarcó: “Yo tengo que contar la verdad. Yo tengo pruebas. Cuando él presenta la denuncia, no presenta pruebas, pero yo tengo maneras de presentarlas”.

Sobre el momento puntual en que habló por primera vez con Lucas Benvenuto, Jey Mammon explicó: “El registro que tengo es haber intercambiado una palabra como con cualquiera que estaba ahí. Lucas fue con dos o tres amigos, uno de ellos me escribió estos días y me dijo que no podía creer lo que me estaba haciendo”.

Entonces cuando Baby Etchecopar le insistió a Jey Mammon para que muestre las pruebas que dice tener, el artista confesó los motivos por los cuales no lo hace. “Los audios no los voy a mostrar por dos razones. La primera es por lo legal que me dijeron los abogados, para no vulnerar la intimidad. La segunda razón es para ser consecuente con lo que he sido siempre. Porque acá hay otro tema, yo sé que Lucas es víctima, no mía, pero por lo que he visto es víctima de un montón de situaciones en su vida que lo dejaron roto”, argumentó.

Jey Mammon volvió a referirse al audio que le envió Lucas Benvenuto, que sería clave en la causa en su contra. Foto: Captura TV.

En tanto que sobre el historial de situaciones de abuso sexual que sufrió Lucas Benvenuto en otros casos, Jey Mammon reflexionó: “Entiendo lo que le pasa a la sociedad frente a la historia de él. Yo soy consciente de que construí un vínculo de amor, entre sus 16, 17, no sé, 25 y 26 años”.

Finalmente, Jey Mammon reveló que reenvió los audios que considera más importantes a sus personas de confianza. “Si los pierdo, pierdo mis herramientas para demostrar que la denuncia se cae a pedazos de verdad”, enfatizó.