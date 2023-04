Anticipan parte de la entrevista de Ulises Jaitt a Jey Mammon

Luego de romper el silencio en televisión con Jorge Rial y Baby Etchecopar, Jey Mammon decidió dar su última entrevista televisiva con Ulises Jaitt. En esta charla en exclusiva, al igual que las dos anteriores, el conductor dará su versión de los hechos detrás de la denuncia en su contra por abuso sexual que realizó Lucas Benvenuto.

En LAM (América) emitieron un breve adelanto de la charla que podrá verse a partir de este jueves 6 en las redes sociales del hermano de Natacha Jaitt.

"Juro por Dios, por mi padre, por la memoria de mi padre, que tiene más valor, porque él para mi es todo. Juro por la memoria de mi padre que soy inocente", se le escucha decir al músico en el minuto que dura el fragmento que Jaitt le cedió al programa conducido por Ángel de Brito. "Pero hay gente a la que no le va a bastar esto que estoy diciendo", agregó Mammon.

Jey Mammon durante su entrevista con Ulises Jaitt.

"¿Cuál sería el móvil de Lucas?", le consultó Jaitt. "Yo te puedo decir lo que a mi me parece, pero para mi antes es importante destacar que la falsa denuncia, en cuanto a que él dice: ‘Yo, a mis 14, que pasó esto, esto y esto’. Yo después tengo la manera de demostrar que lo conozco a él, con sus 16 años, lo conozco, porque él dice que a los 14 hay una persona mayor que lo entrega, eso figura en la causa. Lo entrega porque según dice él, ‘a él le gustan los nenitos’, una cosa absolutamente desagradable.", reconoce Jey.

Recordemos que este lunes, Mammon recibió en su casa a Baby Etchecopar. Durante la charla, lanzó declaraciones contundentes sobre el momento que está atravesando y el trato de los medios. "Me parece tremendo que me estén hostigando en televisión 24/7. Me están haciendo un daño irreparable. Me parece tremendo que se corra el eje. Me están instigando a que me tire por el balcón", disparó.

"Yo no se si se va a revertir esta imagen monstruosa que los medios han hecho de mi, pero yo puedo demostrar que la denuncia original se cae a pedazos de verdad", agregó sobre la denuncia de Lucas Benvenuto.